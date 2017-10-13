خلال عام ١٤٣٨.. جوازات مطار أبها تنهي إجراءات أكثر من ٤٦٧ ألف مسافر

أنهت إدارة جوازات مطار أبها الدولي إجراءات قدوم ومغادرة (٤٦٧,٦٧٥) مسافرًا خلال العام الفائت ١٤٣٨ وذلك بعد زيادة عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة من والى مطار أبها الإقليمي حيث بلغ عدد المسافرين السعوديين المغادرين والقادمين (١٥٣,٧٣٢) مسافر في حين بلغ عدد المسافرين الوافدين المغادرين والقادمين (٣١٣,٩٤٣) مُسافر ..

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن ابراهيم الخالدي أن إدارته تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وإنجازهم في وقت وجيز مؤكدًا أن هناك خططا لتدريب العاملين بالمطار على التعامل المثالي مع المسافرين والذي يليق بسمعة هذه البلاد المباركة خاصة ان ابها أصبحت عاصمة للسياحة العربية وتمثل وجهة سياحية مفضلة لكثير من السٌياح وتشهد إقبال كبير خلال إجازة الصيف .

وأهاب العميد “الخالدي” بالمواطنين المسافرين مراعاة صلاحية جواز السفر قبل الشروع في السفر حتى لا يعاد المسافر من المطار وقد حصل على التذاكر وحجز الفنادق وغيرها وان تكون هناك مدة كافية في صلاحية الجواز حيث إن بعض الدول تشترط مدة صلاحية معينة في الجواز مؤكدًا أن الجوازات تعمل على مدار الساعة في خدمة الجميع وترحب باي ملاحظات او مقترحات في هذا الجانب ..

وأكد العميد “الخالدي” ان الجواز وثيقة رسمية هامة لمن صدرت باسمه وهو مسئول عنها نظاما ويجب عليه المحافظة عليها من التلف او الضياع او السرقة بوضعه في مكان آمن والسكن في الاماكن الآمنة والبعد عن المناطق المشبوهة مع أهمية تسجيله لدى سفارات المملكة بالخارج.

وأشار العميد “الخالدي” إلى ان العناية بهذه الوثائق تعبير عن الحس الوطني الصادق وفقدانه سيعرض المسافر إلى إشكالات ومساءلات وتطبيق العقوبات المقررة بحقه نظاما …