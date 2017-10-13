 خلال عام ١٤٣٨.. جوازات مطار أبها تنهي إجراءات أكثر من ٤٦٧ ألف مسافر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خلال عام ١٤٣٨.. جوازات مطار أبها تنهي إجراءات أكثر من ٤٦٧ ألف مسافر العمل :لقبول المرأة الأجنبية في الضمان الاجتماعي يجب توفر 10 شروط مدني الرياض : وفاة 10 أشخاص لم تعرف هويتهم وإصابة 3 في حريق ورشة نجارة بحي بدر التعليم تعلن تفعيل خدمة التقديم على الظروف الخاصة من خلال نظام عين الأمن العام: قادرون على التوصل لمرتكبي الجرائم المعلوماتية بمواقع التواصل الذهب يصعد.. والدولار يستقر بعد هبوط المملكة تؤكد استمرار دعمها لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات 4 نصائح لالتقاط فيديوهات مميزة بواسطة الدرون “الإسكان” تعلن اليوم عن أكثر من 30 ألف منتج سكني وتمويلي طرابلس تحتفي بتدشين جادة باسم خادم الحرمين الشريفين طقس مستقر على معظم مناطق المملكة شاهد.. المشجع صاحب الحركة غير الأخلاقية وهو في طريقه لقسم الشرطة: اعتذر للجميع

خلال عام ١٤٣٨.. جوازات مطار أبها تنهي إجراءات أكثر من ٤٦٧ ألف مسافر

خلال عام ١٤٣٨.. جوازات مطار أبها تنهي إجراءات أكثر من ٤٦٧ ألف مسافر
المناطق _ عسير
أنهت إدارة جوازات مطار أبها الدولي إجراءات قدوم ومغادرة  (٤٦٧,٦٧٥) مسافرًا خلال العام الفائت ١٤٣٨ وذلك بعد زيادة عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة من والى مطار أبها الإقليمي حيث بلغ عدد المسافرين السعوديين المغادرين والقادمين (١٥٣,٧٣٢) مسافر في حين بلغ عدد المسافرين الوافدين المغادرين والقادمين (٣١٣,٩٤٣) مُسافر ..
وأوضح مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن ابراهيم الخالدي أن إدارته تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وإنجازهم في وقت وجيز مؤكدًا أن هناك خططا لتدريب العاملين بالمطار على التعامل المثالي مع المسافرين والذي يليق بسمعة هذه البلاد المباركة خاصة ان ابها أصبحت عاصمة للسياحة العربية وتمثل وجهة سياحية مفضلة لكثير من السٌياح وتشهد إقبال كبير خلال إجازة الصيف .
وأهاب العميد “الخالدي” بالمواطنين المسافرين  مراعاة صلاحية جواز السفر قبل الشروع في السفر حتى لا يعاد المسافر من المطار وقد حصل على التذاكر وحجز الفنادق وغيرها وان تكون هناك مدة كافية في صلاحية الجواز حيث إن بعض الدول تشترط مدة صلاحية معينة في الجواز مؤكدًا أن الجوازات تعمل على مدار الساعة في خدمة الجميع وترحب باي ملاحظات او مقترحات في هذا الجانب ..
وأكد  العميد “الخالدي” ان الجواز وثيقة رسمية هامة لمن صدرت باسمه وهو مسئول عنها نظاما ويجب عليه المحافظة عليها من التلف او الضياع او السرقة بوضعه في مكان آمن والسكن في الاماكن الآمنة والبعد عن المناطق المشبوهة مع أهمية تسجيله لدى سفارات المملكة بالخارج.
وأشار العميد “الخالدي” إلى ان العناية بهذه الوثائق تعبير عن الحس الوطني الصادق وفقدانه سيعرض المسافر إلى إشكالات ومساءلات وتطبيق العقوبات المقررة بحقه نظاما …

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>