 حدث يعتدي على آخر بساطور ويتسبب ببتر أصبعه بالجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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حدث يعتدي على آخر بساطور ويتسبب ببتر أصبعه بالجوف

حدث يعتدي على آخر بساطور ويتسبب ببتر أصبعه بالجوف
المناطق ـ الجوف ـ سهو الهشال

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أنه في تمام الساعة الواحدة من فجر السبت ٢٤ محرم ١٤٣٩ هـ ورد لمركز شرطة العزيزية بسكاكا بلاغ عن تعرض مواطن ١٨ عاماً للضرب ضبط المتهم من قبل مواطن ١٧ عاماً على يده أدى لقطع وتر لأحد الأصابع وتم تنويمه بالمستشفى لإكمال معالجته وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من ضبط المتهم وتسليمه لمركز العزيزية وتم إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص وإحالة المتهم لدار الملاحظة الاجتماعية.

وأشار النومس إلى أن  شرطة منطقة الجوف تدعو الجميع لضبط النفس والبعد عن المضاربات وتؤكد على الجميع بعدم استخدام الأسلحة بأنواعها أو التنقل بها.

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