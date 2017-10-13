 إعلان أسماء مستفيدي “سكني” للدفعة التاسعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إعلان أسماء مستفيدي “سكني” للدفعة التاسعة

إعلان أسماء مستفيدي “سكني” للدفعة التاسعة
المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة الإسكان، خلال مؤتمر صحفي، أسماء المستفيدين من وحدات “سكني” للدفعة التاسعة.

حيث بلغ عدد المنتجات 215 ألف التي تم تخصيصها في برنامج سكني  بنحو 75% من الهدف الرئيسي وهو التخصيص لـ280 ألف مستفيد قبل نهاية2017، كما الانتهاء من  30569 منتجا سكنيا وتمويليا تنتظر المواطنين في المملكة  ضمن برنامج في دفعته التاسعة.

أكد الحساب الخاص بالعناية بالمستفيدين، أنه لا يمكن الاستفادة من دعم الوزارة أكثر من مرة، ولا يمكن أيضًا الاستفادة من دعم الوزارة إذا كان المواطن يمتلك صكًّا أو وحدة سكنية.

 

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