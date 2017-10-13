 غداً الإثنين.. ورشة لتصميم عروض متحف عسير بأبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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غداً الإثنين.. ورشة لتصميم عروض متحف عسير بأبها

غداً الإثنين.. ورشة لتصميم عروض متحف عسير بأبها
المناطق _ أبها

ينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، ورشة عمل، عند الثامنة والنصف من صباح يوم الاثنين 16 أكتوبر الموافق 26 محرم بفندق قصر أبها، بهدف استطلاع آراء المجتمع المحلي والشركاء والمهتمين والمختصين بشأن تصميم العروض المتحفية لمتحف عسير الإقليمي.

وسينفذ هذه الورشة استشاري المشروع، وفقا لما صرح به  مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة.

يذكر أن متحف عسير الإقليمي أقيم على مساحة تقدر بأكثر من 3400 متر مربع بجوار إمارة عسير وسط مدينة أبها بتكلفة بلغت أكثر من 30 مليون ريال، ويحتوي على عدد من قاعات العرض الرئيسية على النحو التالي: قاعة عيش السعودية، قاعة العروض الزائرة، قاعة التراث، قاعة الآثار، قاعة ماقبل الإسلام، التاريخ المعاصر، التاريخ الإسلامي، بالإضافة الى قاعات للمحاضرات وفراغات للخدمات الأخرى.

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