دورة طرق البحث في المكتبة الرقمية ضمن فعاليات معرض جامعة الملك خالد الـ14 للكتاب والمعلومات

شهدت الفعاليات المصاحبة لمعرض جامعة الملك خالد الـ14 للكتاب والمعلومات إقبالا من الزوار الذين اطلعوا على أجنحه الجهات المشاركة إضافة إلى دور النشر والدورات التدريبية.

وتناولت الدورة التدريبية التي تقدمها عمادة شؤون المكتبات بالجامعة لزوار المعرض موضوع طرق البحث في المكتبة الرقمية السعودية، والتي قدمها المدرب أحمد النفيسة، إضافة إلى معلومات عن المكتبة الرقمية السعودية.

وأوضح النفيسةأن المكتبة الرقمية تسعى إلى بناء منظومة ضخمة ومتطورة في شتى التخصصات، لدعم العملية التعليمية والبحثية، وتلبية احتياجات المستفيدين في مؤسسات التعليم ومراكز الأبحاث والمعلومات بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى دورها في توفير وإتاحة وتنظيم مصادر المعلومات الإلكترونية، وتسهيل سبل الإفادة منها من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمتخصصين العاملين في مؤسسات التعليم ومراكز الأبحاثوالمعلومات بالمملكة العربية السعودية، من خلال واجهة بحث واسترجاع إلكترونية موحدة.

كما قدمالنفيسة للمتدربين شرحا مفصلا من خلال الدورة حول طرق البحث في المكتبة الرقمية السعودية،وكذلك حول بوابة التدريب الخاصة بالمكتبة على موقعها الإلكتروني، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات المكتبة الرقمية السعودية، بحسب آخر إحصائية، يتجاوز 1,600,000 ما بين طلاب وباحثي دراسات علياوأعضاء هيئة تدريس ومبتعثين، إضافة إلى 27 جامعة حكومية و15 أهلية، و6 هيئات مؤسسات حكومية.

يذكر أن المعرض يقدم كوبونات مجانية للطلاب والطالبات طيلة مدة إقامته، كما يقدم العديد من الفعاليات المصاحبة، تشمل دورات تدريبية مجانية بشهادات حضور رسمية، إضافة إلى الأمسيات الشعرية والثقافية.