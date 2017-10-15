إمارة الشرقية تحصل على اعتماد المركز الوطني للتصديق الرقمي

حصلت إمارة المنطقة الشرقية مؤخراً على اعتماد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعد بذلك أول إمارة تحصل على اعتماد المركز الوطني للتصديق الرقمي، حيث تُمكن هذه الخطوة إمارة المنطقة الشرقية من الاستفادة من خدمات المركز، وإصدار احتياجات المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني، وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.

من جهته رفع سمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، باسمه وباسم العاملين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاتهما الحثيثة بالاستفادة المثلى من وسائل التقنية، والعمل على التيسير على المستفيدين والمتعاملين مع ديوان الإمارة، واختصار الإجراءات قدر الإمكان، مؤكداً سموه أن هذا الإنجاز يعد ضمن الإنجازات التي تعمل عليها الإمارة ضمن خطتها لتطوير الخدمات الإلكترونية، وتقديمها بأعلى كفاءة، وأفضل موثوقية، مع حماية بيانات كافة الأطراف، من مخاطر الاختراق والتجسس، منوهاً بالدعم الذي تلقاه كافة الإدارات العاملة في الإمارة من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه –يحفظهما الله-، لكل ما فيه خدمة المستفيد، والتيسير عليه.