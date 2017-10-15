أمانة الأحساء: 9 ملايين ريال لمشروع ” تشغيل وصيانة ” المردم البيئي الجديد

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية عقد تشغيل وصيانة مردم النفايات البيئي الجديد بالاحساء بقيمة بلغت 9 ملايين ريال لمدة 3 سنوات ، سعياً للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة في المحافظة على البيئة ، حيث وقّع أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عقد التشغيل مع الشركة المتعهدة ، والذي اوضح بأن اعتماد عقد تشغيل هذا المشروع يأتي انطلاقاً من كونه جزءاً من تحقيق رؤية الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 ، في ظل الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة – ايدها الله – في جانب التطوير الخدمي للقطاع البلدي ، تمشياً مع خطوات تحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 ، وذكر الملحم ان ابرز اهداف المشروع تتمثل في تطبيق وسائل المحافظة على البيئة عبر استخدام عناصر تقنيات الردم الصحي ، مشيراً الى ان المتعهد سيقوم خلال الفترة القادمة بتجهيز العمالة والمعدات .

ولفت الملحم الى ان مشروع المردم البيئي رُوعي فيه محاكاة عناصر واشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات والمعدات بطريقة نظام الخلايا الهندسية بوضع طبقات حماية للمياه الجوفية لضمان عدم تسرب عصارة النفايات إلى باطن الأرض وتلوث المياه الجوفية، إلى جانب تصريف غاز «الميثان» المُنبعث من تحلل هذه النفايات عبر أنابيب مخصصة، والتخلص من العصارات الناتجة من النفايات عبر أنابيب أخرى، والحدّ من نشوب الحرائق، على مساحة تُقدر بنحو 6 كيلو مترات مُربعة ويحتوي المردم على سبع خلايا آمنة مساحة كل واحدة منها 360 ألف متر مربع .