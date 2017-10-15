 “تعليم مكة” من مرحلة الإدارة المنجزة إلى الإدارة المؤثرة في جائزة التميز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“تعليم مكة” من مرحلة الإدارة المنجزة إلى الإدارة المؤثرة في جائزة التميز

“تعليم مكة” من مرحلة الإدارة المنجزة إلى الإدارة المؤثرة في جائزة التميز
عادل الزهراني - مكة

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مراكز متقدمة في جائزة وزارة التعليم عن فئة “التميز الإداري” وفئة الطالب وفئة فئة المعلم وفئة المشرف التربوي وذلك بعد أن اعتمد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أسماء الفائزين والفائزات بجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة للعام الدراسي 1437 / 1438 هـ حيث تمنح وزارة التعليم الجائزة لفئات “المعلم/ ة” المتميز، وفئة “المرشد/ة” الطلابي المتميز، وفئة “المشرف / ة” التربوي المتميز، وفئة “الطالب / ة” المتميز، وفئة المدرسة والإدارة المتميزة.

وقد نالت ابتدائية الرحمانية ومدرسة عبدالرحمن فقيه التميز ضمن العشرة الأوائل بالمملكة لفئة التميز الإداري فيما حصل الطالبان علي بن هاني ومعن بخش على التميز بالمراكز العشرة الأولى في فئة الطالب المتميز بجائزة التميز وفي فئة المعلم حص المعلم علي الزهراني والمعلمة شريفة السلمي على التميز بالمراكز العشرة الأولى في جائزة التميز فيما حققت لمشرفة التربوية حاسنة محمد فلمبان التميز ضمن المراكز العشرة الأولى بجائزة التميز⁩ لهذا العام في فئة المشرف التربوي وبذلك تنتقل إدارة تعليم مكة من مرحلة الإدارة المنجزة إلى الإدارة المؤثرة في جائزة التميز لهذا العام وتتوشح التميز وتحصد مراكز في العشرة الأولى من جوائز التميز التعليمية

وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي كافة منسوبي ومنسوبات تعليم مكة على هذا الإنجاز ، مؤكدًا على أن تعليم مكة يحرص دوماً على المشاركة والحصول على الجوائز والمراكز المتقدمة في ضوء توفر الإمكانات المادية والبشرية مشيراً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لجهد مشترك بذله جميع الزملاء وهو ما اعتدناه منهم وسنواصل التميز في العملية التعليمية بما يحقق الجودة في تقديم الخدمة لطلابنا وطالباتنا”.

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