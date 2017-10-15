تعليم تبوك يكرم الفائزات والمشاركات في التوعية الإسلامية

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة التوعية الإسلامية المشاركات في مسابقات التوعية الإسلامية للعام الماضي 1437 ـ 1438 هـ من المعلمات والطالبات والمدارس وقائداتها ومسؤولات التوعية في هذه المدارس بتبوك ومحافظاتها وذلك خلال حفل ” حصاد ” الذي أقيم صباح اليوم على مسرح مبنى الإدارات النسائية برعاية المدير العام للتعليم المكلف إبراهيم بن حسين العُمري وحضور المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان .

وفي كلمة ألقاه عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة ثمن مدير التعليم الجهود التي بذلت من قائدات المدارس ومسؤولات التوعية والأمهات والمعلمات خلال هذه المسابقات ، منوها بأهمية هذه المسابقات التي تربط الطالبات والمعلمات بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلومهما .

من جهتها قالت المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان في كلمتها : ” نحتفل اليوم بحدث مميز على مستوى المنطقة يتمثل في تكريم كوكبة من طالبتنا ومعلماتنا وقائداتنا اللاتي يعتبرن ثروة وطنية غالية تحتاج إلى من يعينها, ويدفعها لمواصلة مسيرتها حتى تنال مرادها وتحقق آمالها، فوجب أن تحاط بالاهتمام والحفاوة.

فيما أوضحت مديرة إدارة التوعية الإسلامية شيمة الجهني ” أن التكريم اليوم شمل الفائزات في مسابقات التوعية الإسلامية واللاتي بلغ عددهن 100 طالبة و 15 معلمة من تبوك ومحافظاتها كما تم تكريم المدارس التي حصلت على المركز الأول ومثلت تبوك على مستوى المملكة وكذلك المدارس الأعلى مشاركة في مسابقات التوعية الاسلامية وهي ثمان مدارس كالتالي ثلاث مدارس بالمرحلة الابتدائية ومدرستين بالمرحلة المتوسطة وثلاث مدارس بالمرحلة الثانوية ، كما شمل تكريم قائدات ومسؤولات التوعية في المدارس الحاصلة على المراكز المتقدمة وعددهن ( 80 قائدة و80 مسؤوله توعية ) وكذلك تكريم المعلمات المشاركات في مشروع متعاونات وقائدات مدارسهن وعددهن ( 31 معلمة و31 قائدة ) ” .

وقد اشتمل الحفل على العديد من الكلمات والأناشيد الترحيبية تضمنت فقرة الملحمة القرآنية لطالبات الابتدائية العاشرة ورسائل الحصاد للمعلمة انتصار الزبيدي ونماذج للمعلمة نسيم الفيفي ثم فقرة التكريم .