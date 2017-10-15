أوقاف الدكتور الجبر تدعم برنامج جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة للأجهزة التعويضية بـ ٢٣٠ ألف ريال

استقبل مدير عام جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء الأستاذ عبداللطيف الجعفري في مكتبه مساء أمس الأول سعادة ممثل أوقاف معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر الخيرية الأستاذ إبراهيم الدوسري الذي أثنى على الجهود المجتمعية التي تبذلها الجمعية، مشيرا إلى اهتمام أوقاف معالي الدكتور محمد الجبر رحمه الله بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإسهام فيما يتعلق بنمط حياتهم وتقديم الخدمات التي من شأنها إزالة العثرات والعقبات التي تواجههم ليس أقل ذلك دعم مشروع الجمعية للأجهزة التعويضية.

من جهته قدم سعادة عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون السعدون خالص شكره وامتنانه لأوقاف معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر الخيرية إزاء دعمها السخي للمشروع، منوها إلى أن هذا الدعم جاء متمما للدعم الذي حظيت به الجمعية من بعض المؤسسات المانحة وأهالي الأحساء الخيرين. واستطرد قائلا: إن المشروع يهدف إلى تأمين الأجهزة التي تعوض جانب الإعاقة كالكراسي المتحركة العادية والكهربائية والسماعات والأسِرَّة والرافعات ونحوها، وذلك عملا على تمكينهم مجتمعيا وإيجاد الأدوات الكفيلة بتحقيق الوصول الشامل، بالإضافة إلى تعزيز مبدأي التكافل والمسؤولية الاجتماعية.

وكان الأستاذ إبراهيم الدوسري قد قدم خلال اللقاء نيابة عن الشيخ عبدالعزيز بن حسن الجبر شيكا بمبلغ ٢٣٠ ألف ريال مقدما من أوقاف معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر الخيرية لدعم مشروع الجمعية للأجهزة التعويضية.