 أوقاف الدكتور الجبر تدعم برنامج جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة للأجهزة التعويضية بـ ٢٣٠ ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير تعليم تبوك يدشن الصالة الرياضية السابعة للبنات بالمنطقة تعليم تبوك يكرم الفائزات والمشاركات في التوعية الإسلامية “تعليم مكة” من مرحلة الإدارة المنجزة إلى الإدارة المؤثرة في جائزة التميز ” صحة تبوك ” تحيل فنيي أشعة للتحقيق بسبب إنسحابهم من العمل أوقاف الدكتور الجبر تدعم برنامج جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة للأجهزة التعويضية بـ ٢٣٠ ألف ريال أمانة الأحساء: 9 ملايين ريال لمشروع ” تشغيل وصيانة ” المردم البيئي الجديد إمارة الشرقية تحصل على اعتماد المركز الوطني للتصديق الرقمي العسكر يؤكد أهمية تفعيل مدارس تعليم القيادة للسيدات وتفعيل الرقابة المرورية أبناء اليمن يقفون أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك احتجاجا على استهدافها للتحالف وفاة والدة منقذ محطة الرياض وزوجها وأخويه في حريق مروع بمنزلهم الشورى يُقر نظام حماية حقوق كبار السن ورعايتهم إطلاق أول 3 محاكم تجارية و17 دائرة في أنحاء المملكة

أوقاف الدكتور الجبر تدعم برنامج جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة للأجهزة التعويضية بـ ٢٣٠ ألف ريال

أوقاف الدكتور الجبر تدعم برنامج جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة للأجهزة التعويضية بـ ٢٣٠ ألف ريال
الاحساء - منال الدوسري

استقبل مدير عام جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء الأستاذ عبداللطيف الجعفري في مكتبه مساء أمس الأول سعادة ممثل أوقاف معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر الخيرية الأستاذ إبراهيم الدوسري الذي أثنى على الجهود المجتمعية التي تبذلها الجمعية، مشيرا إلى اهتمام أوقاف معالي الدكتور محمد الجبر رحمه الله بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإسهام فيما يتعلق بنمط حياتهم وتقديم الخدمات التي من شأنها إزالة العثرات والعقبات التي تواجههم ليس أقل ذلك دعم مشروع الجمعية للأجهزة التعويضية.
من جهته قدم سعادة عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون السعدون خالص شكره وامتنانه لأوقاف معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر الخيرية إزاء دعمها السخي للمشروع، منوها إلى أن هذا الدعم جاء متمما للدعم الذي حظيت به الجمعية من بعض المؤسسات المانحة وأهالي الأحساء الخيرين. واستطرد قائلا: إن المشروع يهدف إلى تأمين الأجهزة التي تعوض جانب الإعاقة كالكراسي المتحركة العادية والكهربائية والسماعات والأسِرَّة والرافعات ونحوها، وذلك عملا على تمكينهم مجتمعيا وإيجاد الأدوات الكفيلة بتحقيق الوصول الشامل، بالإضافة إلى تعزيز مبدأي التكافل والمسؤولية الاجتماعية.
وكان الأستاذ إبراهيم الدوسري قد قدم خلال اللقاء نيابة عن الشيخ عبدالعزيز بن حسن الجبر شيكا بمبلغ ٢٣٠ ألف ريال مقدما من أوقاف معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر الخيرية لدعم مشروع الجمعية للأجهزة التعويضية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>