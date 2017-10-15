” صحة تبوك ” تحيل فنيي أشعة للتحقيق بسبب إنسحابهم من العمل

أحالت صحة تبوك إثنان من الممارسين الصحيين يعملان في قسم الأشعة بأحد المستشفيات المرجعية بتبوك إلى التحقيق وجاري إحالتهما الى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بعد ثبوت تقاعسهما في تقديم الخدمة الطبية لأحد المراجعين وانسحابهما من موقع العمل خلال ساعات الدوام الرسمي .

وأكدت صحة تبوك أنها تضع مصلحة المرضى والمراجعين في مقدمة أولوياتها وأن ما حدث من الممارسين الصحيين بإنسحابهم من مكان عملهم أمر غير مقبول وسوف يتم محاسبتهم وفق نظام مزاولة المهن الصحية .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت الرقم المجاني 937 لاستقبال جميع الشكاوي و الملاحظات من المرضى او المراجعين كما يقدم الإستشارات الطبية من خلال أطباء يعملون على مدار الساعة.