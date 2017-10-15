 مدير تعليم تبوك يدشن الصالة الرياضية السابعة للبنات بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم تبوك يدشن الصالة الرياضية السابعة للبنات بالمنطقة

مدير تعليم تبوك يدشن الصالة الرياضية السابعة للبنات بالمنطقة
المناطق - تبوك - تهاني الجهني:

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري الصالة الرياضية في الثانوية 30 للبنات بتبوك التي تبلغ مساحتها الاجمالية 2856 م2 بتكلفة بلغت مليون وأربعمائة وثمانون ألف ريال وتعد الصالة الرياضية السابعة من نوعها في مدارس المنطقة .

واستمع إلى شرح مفصل من مدير إدارة شؤون المباني م.طارق بن حمدان العنزي عن مكونات المشروع التي شملت صالة الألعاب والمسرح والمستودعات والمرافق الملحقة مشيدا بما يتضمنه مشروع الصالة الرياضية من تجهيزات متكاملة لممارسة النشاط الرياضي.

وفي السياق ذاته تفقد مدير تعليم تبوك المشروعات التعليمية (بنين وبنات) الواقعة في إسكان جامعة تبوك وشملت مدرسة فاطمة بنت الحسين الابتدائية للبنات وروضة التميز ومدرسة إياس بن معاوية للبنين كما زار مدير التعليم مشروع مبنى الثانوية 29 للبنات واطلع على سير العمل بالمبنى ووجه بسرعة استكمال تجهيزات تلك المشروعات التعليمية ليستفيد منها الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي المقبل ، وقدم “العُمري” في ختام جولته شكره وتقديره لجهود العاملين في إدارة شؤون المباني على جهودهم في متابعة تنفيذ المشروعات ، مطالبًا بمضاعفة العمل لاستكمال بقية المشروعات في وقتها المحدد.

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