 مؤسسة النقد تقترب من الترخيص لـ 3 بنوك دولية لمزاولة العمل في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مؤسسة النقد تقترب من الترخيص لـ 3 بنوك دولية لمزاولة العمل في المملكة

مؤسسة النقد تقترب من الترخيص لـ 3 بنوك دولية لمزاولة العمل في المملكة
المناطق-الرياض

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، إن بنكين عاملين في المنطقة، ومصرفًا آسيويًا، وصلوا إلى مراحل متقدمة، للحصول على تراخيص عمل في المملكة.

وأضاف الخليفي، في مقابلة مع قناة العربية، اليوم الأحد، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين “أن بنكًا أوروبيًا أبدى الرغبة لدخول السوق السعودية، فيما حتى الآن لم يقدم الطلب رسميًا”.

وكان الخليفي قد صرح في الرابع من أكتوبر الجاري، أن “المؤسسة تدرس طلبات تقدمت بها ثلاثة بنوك للحصول على رخص؛ بهدف دخول السوق السعودية، وهناك ثلاثة بنوك أخرى أبدت اهتمامًا، لكنها لم تتقدم بعد”.

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