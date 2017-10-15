الأمير فيصل بن خالد يستقبل عدداً من محافظي الحدود الشمالية ويناقش الخطط التطويرية والخدمات المقدمة للمواطنين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم, محافظ رفحاء بدر الهزاع ومحافظ طريف المكلف فهد عشوي ومحافظ العويقيلة الملكف حسين الدغيم.

وناقش سموه مع المحافظين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في المحافظات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى مناقشة وضع الخطط التطويرية لتقديم خدمات أفضل وبمستوى أعلى.

ودعا سموه إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد – حفظهم الله – .