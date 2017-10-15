المساعدة للشؤون التعليمية تكرم قائدة ومنسوبات الابتدائية (42) وتطمئن على الطالبات بعد الحريق

كرمت الأستاذة فوزية بنت جوفان الجنيدي الأستاذة حسناء الموكاء مديرة مكتب تعليم شرق للبنات قائدة ومنسوبات الابتدائية (42) نظير حكمتهن وحسن التصرف اثناء الحريق الذي شب في المدرسة الاربعاء الماضي والاطمئنان على طالبات المدرسة ومنسوباتها حيث كانت زيارتها أثناء الطابور والإذاعة الصباحية.

وحضرت مشاعر الأمومة والحب من قبل قائدة المدرسة الأستاذة مها الهمزاني التي استقبلت طالباتها بالاحتضان لكل طالبة تدخل عتبات المدرسة لبث روح الطمأنينة في نفس بناتها، فبدأ هذا اليوم بآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية بالحضور و الحمد لله أولاً والآخر على سلامة الجميع من طالبات ومنسوبات المدرسة والحارس والمستخدمات بدون استثناء، وشاكرة ومحفزة لطالبات المدرسة على تطبيق الإخلاء بالشكل الصحيح، وموجهه شكرها لكل أولياء أمور الطالبات وأخص بالذكر الأستاذ عادل سعيد الاحمري والأستاذ فيصل عايد الشمري الذين شاركوا في إخماد الحريق ، كما تم تقديم الدروع لهم تقديراً للجهد الذي بذل من قِبلهم، والشكر موصول لكلاً من الأستاذة ريم الحر محضرة المختبر التي بادرت أثناء الحريق بالصعود لإغلاق عداد الكهرباء في الدور الثاني والثالث وكذلك معلمة الصفوف الأولية الأستاذة ثريا الشمري.

فيما شاركت مساعدة المدير العام الأستاذة فوزية الجنيدي احتفال منسوبات المدرسة بسلامة الجميع بعد حادث الحريق، مقدمة شكرها لقائدة المدرسة الأستاذة مها الهمزاني، ووصلت شكرها لمنسوبات المدرسة على نجاح عملية الإخلاء في يوم الحريق، ايضاً شكرت الجنيدي مكتب تعليم شرق على حسن المتابعة، كما وقفت المساعدة للشؤون التعليمة على غرفة الصف الدراسي بعد صيانتها من قبل إدارة التشغيل والصيانة حيث حظيت بكل العناية من الإدارة شاكرة ومقدرة سرعة مباشرتهم وصيانتهم للغرفة لتعود الدراسة بها من جديد مختتمةً حديثةً بدعاء الله للجميع بالصحة والسلامة والتوفيق.

بينما أوضحت مديرة مكتب تعليم شرق الأستاذة حسناء الموكاء احمد الله على سلامة الجميع وعلى تكاتف جهود الجميع بتنفيذ خطة الإخلاء دون أي إضرار، وبأن هذه الزيارة للاطمئنان على وضع المدرسة ومشاركتهم بالبرنامج الخاص وتهنئة الطالبات ومنسوبات المدرسة وتقديم درع من الإدارة العامة للتعليم بحائل وتقديمه لمساعدة الشؤون التعليمية لتسلمه لقائدة المدرسة وآخر يتم تسليمه لجميع منسوبات المدرسة وحارس المدرسة والمراسلات وأولياء الأمور، وأنهت حديثها بتقديم الشكر للمدير العام بتعليم حائل الدكتور يوسف الثويني وكذلك المساعدة للشؤون التعليمية للتواصل المستمر من وقت حدوث الحريق وحتى بداية هذا اليوم الدراسي المستقر.

وأعربت وكيلة المدرسة الأستاذة حسناء الجريس عن فرحتها بالعودة للمدرسة بعد حادث الحريق مقدمة تهنئتها بسلامة الجميع، ومؤكدة على أن الفضل لله، ثم تكاتف جهود الجميع في إنجاح أخلاء المدرسة.

اما مشرفتي الشؤون التعليمية و المدرسية الأستاذة سارة العمر والأستاذة نجاح العنزي فحمدنا الله على سلامة الجميع من حادث الحريق، ونثمن جهود قائدة المدرسة والهيئة التعليمية والإدارية والمراسلات والمستخدمين ونهنئ الجميع على نجاح خطة الإخلاء.

بينما مسئولة الأمن والسلامة الأستاذة نعيمة الزهير فأوضحت أنه بفضل من الله وتوفيقه، ثم بفضل تدريب الطالبات على خطة الإخلاء فقد أتى هذا التدريب ثماره، بأن نجحنا بتطبيق الإخلاء بشكل سليم دون أضرار بشرية أو مادية كبيرة ولله الحمد .

أما مشرفة القيادة المدرسية بمكتب شرق الأستاذة نوال الضويلي وقدمت شكرها لقائدة المدرسة ومنسوباتها لحسن إدارة الأزمة والنجاح بخطة الإخلاء، ومنوهةً على أنه سيتم عقد لقاء لقائدات المدارس في يوم الخميس الموافق 29/1 وسيتم خلاله تكريم الأستاذة مها الهمزاني وتهنئتها بالسلامة أثناء اللقاء .

بينما المرشدة الطلابية نجلاء المطير أعدت اليوم برنامج استقبال الطالبات بعنوان (سلامتك تهمنا) بعد حادث الحريق حيث شارك فيه الجميع وتم تقديم الهدايا المتنوعة لتبديد الخوف من الطالبات.

فيما اختتمت كلًا من والدة الطالبة شهد فؤاد الشمري الأستاذة ثريا البركات ووالدة الطالبة شهد رياض العامر الأستاذة ريم الحر بقول الحمد والمنة لله تعالى على سلامة الجميع ومن ثم حسن تصرف الإدارة ومعلمات الابتدائية(42) حيث تم السيطرة على الحريق، ومساعدة الطالبات من قبل المعلمات والإداريات بمحاولة قطع التيار الكهربائي عن الأدوار محاولة منها للحد من انتشار الحريق متمنين من الله أن يحفظنا جميعا.