وزير النقل يرعى غدا تدشين الهوية الجديدة للهيئة العامة للموانئ

يرعى معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، غدا الأثنين حفل تدشين هوية الهيئة الجديدة ، والذي سيقام بمدينة الرياض في فندق الفورسيزون. بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين . ويأتي هذا التدشين بعد صدور قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30/11/1438ه بالموافقة على تغيير مسمى المؤسسة العامة للموانئ إلى الهيئة العامة للموانئ والموافقة على تنظيمها .

وبموجب هذا القرار ستصبح الهيئة العامة للموانئ مستقلة ماليًّا وإداريًّا وسيتمتع مجلس إدارتها بالمزيد من الصلاحيات، ما يعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، ويتيح لها ممارسة أعمالها على أسس تجارية تمكنها من استكمال برنامج خصخصة الموانئ وما يتطلبه ذلك من تطوير للأنظمة وتبسيط للإجراءات واستغلال مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتلبية متطلباتها.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ لتسويق خدمات الموانئ السعودية في جميع دول العالم وعلى نطاق واسع، وبناء علاقات شراكة جديدة مع الشركات العالمية المتخصصة في أعمال الموانئ ورفع مستوى الثقة المتبادلة بينها وبين جميع عملائها.

وسيتضمن حفل التدشين فيلم عن رجال الموانئ ، إضافة الى فيلم عن اطلاق شعار الهيئة . وتكريم رؤساء سابقين من قبل وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ .