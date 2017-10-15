 وزير النقل يرعى غدا تدشين الهوية الجديدة للهيئة العامة للموانئ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قطاع خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة يبدأ بتشغيل 4 مراكز جديدة لخدمات المياه في آبيار الماشي واليتمة والمليليح والفريش الكويت تطالب طهران باحترام سيادة الدول وحسن الجوار لبنانيون: فخر لطرابلس إطلاق اسم الملك سلمان على إحدى جاداتها وزير الثقافة والإعلام يعلن تحويل وكالة الأنباء الإسلامية الدولية إلى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي 11 دولة تشارك في منتدى الشراكة المجتمعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و 40 متحدثاً يناقشون تحقيق رؤية 2030 في بادره مميزه..مدينة الملك سعود الطبية تنظم ماراثون “عائلتي تمشي” وزير النقل يرعى غدا تدشين الهوية الجديدة للهيئة العامة للموانئ المساعدة للشؤون التعليمية تكرم قائدة ومنسوبات الابتدائية (42) وتطمئن على الطالبات بعد الحريق إيران تنفي إغلاق حدودها مع شمال العراق الأمير فيصل بن خالد يستقبل عدداً من محافظي الحدود الشمالية ويناقش الخطط التطويرية والخدمات المقدمة للمواطنين وزير العدل يطلق أعمال المحاكم التجارية رسمياً لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة في اليابان.. شاهد كيف يُلقن قائد السيارة المخالف درسا لن ينساه مدى الحياة ؟!

وزير النقل يرعى غدا تدشين الهوية الجديدة للهيئة العامة للموانئ

وزير النقل يرعى غدا تدشين الهوية الجديدة للهيئة العامة للموانئ
المناطق ـ الرياض

يرعى معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، غدا الأثنين حفل تدشين هوية الهيئة الجديدة ، والذي سيقام بمدينة الرياض في فندق الفورسيزون. بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين .  ويأتي هذا التدشين بعد صدور قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30/11/1438ه بالموافقة على تغيير مسمى المؤسسة العامة للموانئ إلى الهيئة العامة للموانئ والموافقة على تنظيمها .

وبموجب هذا القرار ستصبح الهيئة العامة للموانئ مستقلة ماليًّا وإداريًّا وسيتمتع مجلس إدارتها بالمزيد من الصلاحيات، ما يعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، ويتيح لها ممارسة أعمالها على أسس تجارية تمكنها من استكمال برنامج خصخصة الموانئ وما يتطلبه ذلك من تطوير للأنظمة وتبسيط للإجراءات واستغلال مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتلبية متطلباتها.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ لتسويق خدمات الموانئ السعودية في جميع دول العالم وعلى نطاق واسع، وبناء علاقات شراكة جديدة مع الشركات العالمية المتخصصة في أعمال الموانئ ورفع مستوى الثقة المتبادلة بينها وبين جميع عملائها.

وسيتضمن حفل التدشين فيلم عن رجال الموانئ ، إضافة الى فيلم عن اطلاق شعار الهيئة . وتكريم رؤساء سابقين من قبل وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>