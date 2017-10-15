في بادره مميزه..مدينة الملك سعود الطبية تنظم ماراثون “عائلتي تمشي”

افتتح المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.هيثم الفلاح، ماراثون “عائلتي تمشي”، بحديقة تالا في حي الندى شمال العاصمة الرياض.

وشهدت الفعالية، مشاركة العديد من العوائل، التي حضرت للاستفادة من الأركان التوعوية والمسرح التفاعلي، إلى جانب سباق الماراثون.

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة د.هيثم الفلاح أن الفعالية تأتي انطلاقاً من حرصنا على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.

وشدد د.الفلاح على ضرورة مزج التوعوية بالترفيه، من خلال إعطاء معلومات صحية مفيدة عبر منافذ ترفيهية.

وأشار د.الفلاح إلى أن المدينة تحرص على تنظيم الحملات التوعوية النوعية والمبتكرة، بعيداً عن التكرار الممل.

وختم د.الفلاح تصريحه، منوهاً بأن الفعالية تأتي ضمن خطة المدينة الطبية الاستراتيجية والمنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ وخطة التحول الوطني ٢٠٢٠، من خلال الفعاليات والحملات التوعوية الهادفة نحو مستقبل صحي خالي من الأمراض.