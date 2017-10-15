لبنانيون: فخر لطرابلس إطلاق اسم الملك سلمان على إحدى جاداتها

أشاد وزير العدل اللبناني السابق اللواء “أشرف ريفي” في سلسلة من التغريدات نشرها اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على تدشين جادة باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مدينة طرابلس اللبنانية .

وقال أشرف ريفي في إحدى تغريداته أنه: “فخر لطرابلس إطلاق اسم الملك سلمان على إحدى جاداتها”.

وأضاف في تغريده ثانية: “نحن مع أشقائنا العرب وفي مقدمهم السعودية والإمارات ودول الخليج .. فالعلاقة مع الأخوة العرب لا تندرج في أي محور بل هي علاقة أخوة طبيعية”.

من جانبه كتب الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان محمد علي الحسيني تغريده قال فيها: “طرابلس شمال لبنان تزيل اسم حافظ الأسد وتستبدله بجادة الملك سلمان بن عبد العزيز وندعو ايضا لاستبدال اسم الخميني عن طريق مطار بيروت”.

وقال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني “طوني بولس”: “طرابلس الفيحاء ازالت اسم طاغية الشام حافظ الاسد عن جادتها الرئيسيّة وزينتها باسم ملك الحزم سلمان بن عبد العزيز .. تحية لطرابلس العروبة”.