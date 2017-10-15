الكويت تطالب طهران باحترام سيادة الدول وحسن الجوار

نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن “الكويت تابعت باهتمام بالغ” ما تضمنه الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب “من استراتيجية جديدة للتعامل” مع إيران.

وأكد المصدر أنه سبق للكويت الترحيب “بالاتفاق الذي أُبرم مع إيران حول برنامجها النووي، انطلاقاً من حرصها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تحقيق الالتزام للوصول إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط”.

وأضاف المصدر أن تلك الترتيبات الجماعية “أسست لمنهج إيجابي وفعال للتعامل المشترك لبناء الثقة والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين”.

واختتم المصدر تصريحه بتجديد دعوة الكويت لإيران “للعمل على بناء الثقة في المنطقة، بتبني سياسات قائمة على مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار”.