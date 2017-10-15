قطاع خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة يبدأ بتشغيل 4 مراكز جديدة لخدمات المياه في آبيار الماشي واليتمة والمليليح والفريش

أعلن قطاع خدمات المياه بالمدينة المنورة بتشغيل 4 مراكز خدمات المياه، وذلك ضمن خططه الهادفة لتطوير إدارة الطلب على المياه التي تستهدف الوصل إلى المواطنين في أماكنهم بكافة مناطق ومدن ومراكز وقرى المدينة المنورة.

وأوضح المهندس صالح بن عبد العزيز جبلاوي مدير عام خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة، أن المراكز الجديدة ستخدم المواطنين والمقيمين في مراكز آبيار الماشي واليتمة والمليليح والفريش، إضافة للمركز الرئيسي الذي يقدم خدماته لكافة القرى والهجر التابعة لهذه المراكز، مبيناً أنه تم اختيار مواقع المكاتب وفق معايير وأسس منهجية تراعى حاجة المواطنين وتلبي متطلباتهم.

وأضاف: “من خلال هذه المراكز نسعى إلى مواكبة إدارة ارتفاع الطلب على المياه، وتحسين أداء القطاع وسبل الابتكار التي تمثل أداة مهمة من أدوات خطط القطاع الاستراتيجية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين”.

ولفت المهندس جبلاوي إلى أن المراكز الأربعة الجديدة ستقدم خدمات طلب إيصال المياه، والاستعلام عن الفواتير وسدادها، واستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالخدمات، إضافة لأعمال المراقبة والتعديات على الشبكات ومحطات صهاريج المياه، وأعمال التشغيل والصيانة للشبكات والصهاريج وملحقاتها.

وأكد أن المراكز ستسهم -بإذن الله- في تحقيق أهم أهداف قطاع خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة المتمثلة في إيصال وتقديم خدمات المياه وفق أفضل المعايير التي تحقق رضا جميع المستفيدين بالمنطقة