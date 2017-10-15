 قطاع خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة يبدأ بتشغيل 4 مراكز جديدة لخدمات المياه في آبيار الماشي واليتمة والمليليح والفريش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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قطاع خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة يبدأ بتشغيل 4 مراكز جديدة لخدمات المياه في آبيار الماشي واليتمة والمليليح والفريش الكويت تطالب طهران باحترام سيادة الدول وحسن الجوار لبنانيون: فخر لطرابلس إطلاق اسم الملك سلمان على إحدى جاداتها وزير الثقافة والإعلام يعلن تحويل وكالة الأنباء الإسلامية الدولية إلى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي 11 دولة تشارك في منتدى الشراكة المجتمعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و 40 متحدثاً يناقشون تحقيق رؤية 2030 في بادره مميزه..مدينة الملك سعود الطبية تنظم ماراثون “عائلتي تمشي” وزير النقل يرعى غدا تدشين الهوية الجديدة للهيئة العامة للموانئ المساعدة للشؤون التعليمية تكرم قائدة ومنسوبات الابتدائية (42) وتطمئن على الطالبات بعد الحريق إيران تنفي إغلاق حدودها مع شمال العراق الأمير فيصل بن خالد يستقبل عدداً من محافظي الحدود الشمالية ويناقش الخطط التطويرية والخدمات المقدمة للمواطنين وزير العدل يطلق أعمال المحاكم التجارية رسمياً لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة في اليابان.. شاهد كيف يُلقن قائد السيارة المخالف درسا لن ينساه مدى الحياة ؟!

قطاع خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة يبدأ بتشغيل 4 مراكز جديدة لخدمات المياه في آبيار الماشي واليتمة والمليليح والفريش

قطاع خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة يبدأ بتشغيل 4 مراكز جديدة لخدمات المياه في آبيار الماشي واليتمة والمليليح والفريش
المناطق - المدينة المنورة

أعلن قطاع خدمات المياه بالمدينة المنورة بتشغيل 4 مراكز خدمات المياه، وذلك ضمن خططه الهادفة لتطوير إدارة الطلب على المياه التي تستهدف الوصل إلى المواطنين في أماكنهم بكافة مناطق ومدن ومراكز وقرى المدينة المنورة.
وأوضح المهندس صالح بن عبد العزيز جبلاوي مدير عام خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة، أن المراكز الجديدة ستخدم المواطنين والمقيمين في مراكز آبيار الماشي واليتمة والمليليح والفريش، إضافة للمركز الرئيسي الذي يقدم خدماته لكافة القرى والهجر التابعة لهذه المراكز، مبيناً أنه تم اختيار مواقع المكاتب وفق معايير وأسس منهجية تراعى حاجة المواطنين وتلبي متطلباتهم.
وأضاف: “من خلال هذه المراكز نسعى إلى مواكبة إدارة ارتفاع الطلب على المياه، وتحسين أداء القطاع وسبل الابتكار التي تمثل أداة مهمة من أدوات خطط القطاع الاستراتيجية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين”.
ولفت المهندس جبلاوي إلى أن المراكز الأربعة الجديدة ستقدم خدمات طلب إيصال المياه، والاستعلام عن الفواتير وسدادها، واستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالخدمات، إضافة لأعمال المراقبة والتعديات على الشبكات ومحطات صهاريج المياه، وأعمال التشغيل والصيانة للشبكات والصهاريج وملحقاتها.
وأكد أن المراكز ستسهم -بإذن الله- في تحقيق أهم أهداف قطاع خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة المتمثلة في إيصال وتقديم خدمات المياه وفق أفضل المعايير التي تحقق رضا جميع المستفيدين بالمنطقة

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