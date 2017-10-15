مركز اتصال “الغذاء والدواء” يستقبل 2664 بلاغاً واستفساراً في عام 2016

ارتفع عدد بلاغات واستفسارات مركز الاتصال الموحد في الهيئة العامة للغذاء والدواء 3 أضعاف خلال عام واحد.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان، أن مركز الاتصال الموحد (19999) يأتي في إطار حرص الهيئة على فتح قناة للتواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين، ومتابعة استفساراتهم وبلاغاتهم في مجالات الغذاء، والدواء، والأجهزة والمنتجات الطبية، والتجميل، والأعلاف، والمبيدات، وتوفير المعلومات الدقيقة لهم، بما يضمن سلامة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية.

ولفت الانتباه إلى أن عدد البلاغات التي تلقاها المركز باللغتين العربية والانجليزية، ارتفع من 436 بلاغا عام 2015، إلى 2664 بلاغا عام 2016، ثم إلى 7900 تذكرة بلاغ حتى بداية أكتوبر 2017م.

وأضاف السلطان أن الهيئة خصصت قنوات عدة لتقديم خدمات المركز، تشمل الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو عبر أيقونة الاستفسارات على الموقع الرسمي للهيئة (www.sfda.gov.sa)، أو عبر أيقونة البلاغات على تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية (بك نهتم)، أو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر.

وأشار إلى أن بإمكان المواطنين والمقيمين إبلاغ مركز الاتصال الموحد في حال رصد بيع منتج غذائي بادعاء طبي، أو بيع مستحضر تجميلي غير مدرج أو منتج غذائي بادعاءات طبية في محلات العطارة، أو ظهور خلل واضح في جودة دواء أو منتج تجميلي مدرج أو حليب الأطفال (تكتّل أو تكسّر أو ترسّب -رائحة أو طعم غريب – اختلاف اللون)، أو رصد مياه شرب معبأة بطعم غير مستساغ أو يتم نقلها بدون وقاية من أشعة الشمس، أو دواء مسجل أو منتج تجميلي مدرج سبب عَرَضاً جانبياً أو جرى التحذير منه، أو تخزين الأدوية أو الأجهزة الطبية بمستودعات مخالفة، أو منشأة حية تستخدم جهازاً طبياً غير مسجل.

وذكر أن الاتصال بمركز الاتصال الموحد يتيح أيضاً معلومات عن التحذيرات والتنبيهات الصادرة من الهيئة، والمنتجات الغذائية المدرجة لدى الهيئة، ومياه الشرب المعبأة المسجلة، والأدوية والمستحضرات العشبية والبيطرية المسجلة لدى الهيئة، وأسعارها وأماكن توافرها، ومنتجات التجميل المدرجة لدى الهيئة، والفيتامينات المسعرة، والأجهزة الطبية المسجلة، وخدمات قطاع الأعمال.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن مهام وخدمات مركز الاتصال الموحد في الهيئة بزيارة الصفحة التالية: https://www.sfda.gov.sa/ar/awareness/Campaigns/Pages/h19999-01.aspx