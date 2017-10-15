زرع ثقافة القراءة لدى الطفل بفعاليات معرض جامعة الملك خالد للكتاب

أقامت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، ممثلة في نادي صفحات للقراءة، فعالية “عالم المعرفة” التي تهدف إلى زرع محبة الكتاب والمعرفة للطفل بطريقة مشوقة وممتعة، وذلك ضمن فعاليات معرض الجامعة الـ14 للكتاب والمعلومات “سياحة في كتاب”.

ويأتي ذلك من خلال خمسة برامج مختلفة، مدة كل برنامج 10 دقائق، یتنقل فيها الطفل وفق ترتیب معین، لتحفيزه على حب القراءة والاطلاع، وإثراء المعلومات، إذ يمكن للطفل من خلال البرامج مشاهدة رسوم متحركة هادفة في قالب تربوي ممیز، والاستماع إلى شرح المبادئ العلمیة باستخدام وسائل تعلیمیة مساعدة، وكذلك الاستماع إلى القصص الممتعة والمفیدة بطریقة شیقة، مع الحرص على استخلاص العبر والفوائد وتمریرھا عبر القصة.

وهدفت برامج الفعالية كذلك إلى تنشيط عقول الأطفال عبر ألعاب تنافسية ممتعة، إضافة إلى برامج تسهم في تنمية الجانب الفني والإبداعي لدى الطفل، مع التركيز على قيم العمل اليدوي والعمل الجماعي.

وكانت الفعالية قد حظيت بإقبال عدد كبير من الأطفال وأسرهم الذين أشادوا بجهود القائمين عليه، وبفكرة زراعة حب القراءة والاطلاع لدى الأطفال في ظل تقدم وسائل المعرفة والتطور التقني.