 زرع ثقافة القراءة لدى الطفل بفعاليات معرض جامعة الملك خالد للكتاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

زرع ثقافة القراءة لدى الطفل بفعاليات معرض جامعة الملك خالد للكتاب مركز اتصال “الغذاء والدواء” يستقبل 2664 بلاغاً واستفساراً في عام 2016 6 أوراق عمل في لقاء ” إعداد متعلم منتج ” بتعليم عسير محافظ البدع يطمئن على رئيس المجلس البلدي مكتبة الملك عبد العزيز تصدر كتيب ” أنا ووطني عام 2030 “لمشاركة الأطفال في الرؤية الوطنية وزير التعليم يدشن منصة خريجي برنامج الابتعاث الخارجي لتسهيل وصول جهات التوظيف إلى خريجي الابتعاث البنك الدولي يقترح خطة تشغيلية لمسارات (الهايكنج) بمنطقة عسير جمعية “عناية” لرعاية المرضى بعسير تشارك في معرض الكتاب  تعليم عسير يحقق 5 مراكز في جائزة التميز دار الرعاية الاجتماعية بأبها تكرم ” بن فحاس “ عبر موقعها الالكتروني .. جامعة القصيم تعلن عن حاجتها لمعيدين من الجنسين بعدد من التخصصات  محافظ الخرج يستقبل مدير ادارة كهرباء المحافظة

زرع ثقافة القراءة لدى الطفل بفعاليات معرض جامعة الملك خالد للكتاب

زرع ثقافة القراءة لدى الطفل بفعاليات معرض جامعة الملك خالد للكتاب
المناطق - أبها

أقامت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، ممثلة في نادي صفحات للقراءة، فعالية “عالم المعرفة” التي تهدف إلى زرع محبة الكتاب والمعرفة للطفل بطريقة مشوقة وممتعة، وذلك ضمن فعاليات معرض الجامعة الـ14 للكتاب والمعلومات “سياحة في كتاب”.
ويأتي ذلك من خلال خمسة برامج مختلفة، مدة كل برنامج 10 دقائق، یتنقل فيها الطفل وفق ترتیب معین، لتحفيزه على حب القراءة والاطلاع، وإثراء المعلومات، إذ يمكن للطفل من خلال البرامج مشاهدة رسوم متحركة هادفة في قالب تربوي ممیز، والاستماع إلى شرح المبادئ العلمیة باستخدام وسائل تعلیمیة مساعدة، وكذلك الاستماع إلى القصص الممتعة والمفیدة بطریقة شیقة، مع الحرص على استخلاص العبر والفوائد وتمریرھا عبر القصة.
وهدفت برامج الفعالية كذلك إلى تنشيط عقول الأطفال عبر ألعاب تنافسية ممتعة، إضافة إلى برامج تسهم في تنمية الجانب الفني والإبداعي لدى الطفل، مع التركيز على قيم العمل اليدوي والعمل الجماعي.
وكانت الفعالية قد حظيت بإقبال عدد كبير من الأطفال وأسرهم الذين أشادوا بجهود القائمين عليه، وبفكرة زراعة حب القراءة والاطلاع لدى الأطفال في ظل تقدم وسائل المعرفة والتطور التقني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>