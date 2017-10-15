مسؤولي من صحة الشرقية وإدارة التحول بالوزارة يناقشون التحول في النظام الصحي

ناقش اجتماع ضم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وقيادي صحة الشرقية مع مسؤولين من إدارة التحول بوزارة الصحة صباح اليوم الأحد مشروع التحول في النظام الصحي وهو التوجه الذي تعتزم وزارة الصحة تطبيقه في منشآتها الصحية .

وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات في هذا الشأن ، حيث تم تقديم عرض من المتخصصين القائمين على برنامج التحول في وزارة الصحة واستعرض خلاله كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج سواءاً في النواحي الفنية والإكلينيكية أو التنظيمية والاجرائية .

ومن جهته أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك أن برنامج التحول الوطني ودور وزارة الصحة في تطبيق محاور وأسس برنامج التحول الوطني بحلول 2030 يرتكز على عدة محاور أساسية، أولها الرعاية الصحية الأولية وتوثيق مخرجات الرعاية الصحية الأولية من خلال عمل بنية تحتية وتجويد تقديم الخدمات الصحية من خلال مراكز رعاية صحية أولية نموذجية، وأيضا التركيز على ما بعد تقديم الرعاية الطبية والمقصود بها الرعاية التأهيلية والطب المنزلي وأيضا يشمل هذا المحور الرعاية الصحية التكاملية والتوافق والاندماج بين مقدمي الخدمات الصحية جميعا سواء كانت رعاية أولية أو ثنائية أو ثلاثية وتسهيل الوصول للخدمة بشكل سريع وسهل وآمن وجودة مميزة ،

وأوضح الدكتور السلوك أن الرؤية اشتملت على العديد من المبادرات للتخلص من بعض العادات الغذائية والعادات البيئية والعادات الاجتماعية لدى المجتمع، ومن ذلك تحفيز المواطنين على ممارسة الرياضة والتخلص من بعض العادات الغذائية الضارة وبعض العادات السيئة كالتدخين والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والحد من السمنة والسكر ومخاطرها