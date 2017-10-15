أمانة الاحساء .. لجنة مشتركة لـ ( موسم الامطار ) وتشغيل 18 محطة تصريف

أشار أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم الى ان الأمانة اتخذت كافة استعداداتها لموسم امطار العام الحالي ، والعمل على التنسيق المباشر مع اعضاء اللجنة المشتركة من القطاعات الحكومية المعنية للتعامل مع طوارئ الأمطار والسيول ، وقال الملحم.. عملت الأمانة على تجهيز صهاريج سحب مياه الأمطار لتسييرها بالمدن والبلدات والطرقات ، بالإضافة إلى المضخات الأرضية المتنقلة وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة لخدمة المواقع الغير مخدومة بشبكة الامطار ، والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني في حصر بلاغات الطوارئ والتعامل معها مباشرةً ، موضحاً ان تلقي البلاغات سيكون عبر مركز الطوارئ ” 940 ” ليتم التعامل المباشر معها وتوجيه الفرق الميدانية لمواقع تجمعات المياه “حسب درجات الأولوية في الأهمية ” وتأتي تباعاً المواقع الأخرى ، وأضاف الملحم .. عقدت الأمانة الاجتماع التنفيذي السنوي لمناقشة الخطط والبرامج والاستعدادات وكذلك جدولة المهام ، على ان يتم خلال الفترة الراهنة عقد اللقاء الدوري للقطاعات الحكومية ذات العلاقة بهدف التباحث في الآليات والخطوات الاستعدادية لموسم الامطار والتنسيق والتعاون في الجهود المشتركة خدمةً للمواطن ، لافتاً الى ان الأمانة قامت بتشغيل محطتي ” النايفية – البندرية ” لتصريف مياه الامطار لتُضاف الى 16 محطة تم تشغيلها سابقاً ، مردفاً ان الأمانة تقوم بإغلاق التيار الكهربائي في الحدائق والساحات البلدية ” اثناء هطول الامطار ” حفاظاً على سلامة مرتاديها ، كماانها قامت بتخصيص نقطة اتصال بديلة لتلقي البلاغات