 ورشة عمل ادارة المخاطر وسلامة المرضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ورشة عمل ادارة المخاطر وسلامة المرضي

ورشة عمل ادارة المخاطر وسلامة المرضي
المناطق - حفر الباطن

عقدت الصحة ورشة عمل لسلامة المرضى وإدارة المخاطر وذلك بصحة حفر الباطن استهدفت كافة العاملين بأقسام الجودة بالمنشآت الصحية بالقطاعين الحكومي والخاصة بالمحافظة.
وأوضحت الصحة ان ورشة العمل تهدف الى تقييم المفاهيم والاستراتيجيات الرئيسية لإعداد بنيه تحتيه لقيادة وتطوير الجودة في المنشآت الصحية وتقييم تطبيق مشاريع سلامة المرضى بناء على تقييم ادارة المخاطر وتأثيره على الأداء العام للمنشئة الصحية إضافة إلى تطبيق مبادئ مؤسسية عالية الجودة في المنشئات الصحية وكيفية دمج ادارة المخاطر وسلامة المرضى في الاستراتيجيات للمنشأة لدعم التطوير المستمر بها وتوضيح مفهوم سلامة المرضى وإدارة المخاطر في المنشئات الصحية والاهداف المطلوبة لتذليل العراقيل لسلامة المرضى في المنشئات الصحية والاطلاع علي الجديد في ادارة المخاطر وسلامة المرضى.

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