أمير القصيم: جمعية الإسكان أوجدت لخدمة المحتاج وهي رافداً خيرياً إيجابياً للمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه بديوان أمارة المنطقة اللجنة التنسيقية لجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة .

حيث رحب بهم سموه وتسلم ملف جمعية الإسكان الأهلية بعد الإنتهاء من تأسيسها لتنطلق أعمالها لخدمة الإسكان الأهلي بالمنطقة , واستمع سموه لشرح مفصل خلال إجتماع مع أعضاء اللجنة التنسيقية عن الجهود التي بذلت خلال إنشاء الجمعية وإكمال كافة المتطلبات الخاصة بها من تجهيز ومقر وغيرها من الأعمال التأسيسية المرتبطة بالجمعية .

وبين أمير منطقة القصيم بأن هذا الإنجاز هو خطوة نجاح جديدة تضاف لنجاحات المنطقة لخدمة الإسكان , مباركاً سموه إنشاء خمسين وحدة سكنية لخدمة المحتاجين في شمال المنطقة وجنوب غرب منطقة القصيم , منوهاً بأن الدعم المتواصل من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ ومايولونه من أهمية ورعاية للمواطنين , وبين سموه بأن الجمعية هي نواة لخدمة الإسكان في المنطقة داعياً رجال الأعمال إلى دعم الجمعية التي ستتلمس احتياجات المواطنين في جميع محافظات ومراكز المنطقة لخدمة كل محتاج سواء في الترميم او الإنشاء ولتغطية كل احتياجات المحتاجين مباركاً تلك الخطوه والتي سيكون أمامها الكثير لتقديم كافة الخدمات للمحتاجين مؤكداً بأنها رافداً خيرياً إيجابياً للمنطقة .

شهد اللقاء حضور أعضاء اللجنة التنسيقية لجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة المهندس علي السويلم والأستاذ عبدالعزيز الحميد والأستاذ محمد العوفي والمدير التنفيذي للجمعية المهندس عبدالكريم الغنيم .