 مستشفى بريدة المركزي يبدأ في إجراء عمليات تصحيح الحول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مستشفى بريدة المركزي يبدأ في إجراء عمليات تصحيح الحول

المناطق - بريدة

بدأ مستشفى بريدة المركزي بإجراء عمليات تصحيح الحول للمرضى ممن يعانون من الحول في العينين، إذ كانت البداية في إجراء أول عملية من هذا النوع لطفلة سعودية تبلغ من العمر9 سنوات،تعاني من حول بالعينين وبانحراف كبير مقداره 45 درجة منذ الولادة وكذلك أخيها البالغ من العمر 5 سنوات والذي تعاني من حول بالعينين وبنفس درجة الانحراف تكللت العمليتين النجاح التام ولله الحمد.

وفي التفاصيل: أفاد الدكتور محمد جودت رشيد استشاري طب وجراحة العيون رئيس الفريق الطبي المعالج للحالتين بأن الطفلة وأخيها كانوا قدر راجعوا عيادات العيون منذ ما يقارب سنتين، وتم صرف نظارة طبية لتصحيح الحول ولأكن دون تحسن يذكر في درجة الحول.

وبعد معاينة الحالتين وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، قرر الفريق الطبي المعالج، إجراء لهم عملية تصحيح للحول بالعين ، وكانت العملية بتطويل أحدى عضلات العين وتقصير العضلة الأخرى، تحت تخدير كامل إذ تكللت العمليتين ولله الحمد بالنجاح التام وغادرة الطفلة وأخيها المستشفى وأعطيا موعد في العيادة لمتابعة الحالة.

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