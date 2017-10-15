 رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية يلتقي صنّاع القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية يلتقي صنّاع القصيم مستشفى بريدة المركزي يبدأ في إجراء عمليات تصحيح الحول أمير القصيم: جمعية الإسكان أوجدت لخدمة المحتاج وهي رافداً خيرياً إيجابياً للمنطقة ورشة عمل ادارة المخاطر وسلامة المرضي أمانة الاحساء .. لجنة مشتركة لـ ( موسم الامطار ) وتشغيل 18 محطة تصريف مسؤولي من صحة الشرقية وإدارة التحول بالوزارة يناقشون التحول في النظام الصحي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يكرم مراسل”جوال وصحيفة المناطق” بالخرج زرع ثقافة القراءة لدى الطفل بفعاليات معرض جامعة الملك خالد للكتاب مركز اتصال “الغذاء والدواء” يستقبل 2664 بلاغاً واستفساراً في عام 2016 6 أوراق عمل في لقاء ” إعداد متعلم منتج ” بتعليم عسير محافظ البدع يطمئن على رئيس المجلس البلدي مكتبة الملك عبد العزيز تصدر كتيب ” أنا ووطني عام 2030 “لمشاركة الأطفال في الرؤية الوطنية

رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية يلتقي صنّاع القصيم

رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية يلتقي صنّاع القصيم
المناطق - بريدة

التقى رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة بن عبدا لعزيز الزامل عددا من ملاك وأصحاب المصانع في منطقة القصيم وبحث اللقاء استراتيجية اللجنة ومواكبة نشاطها مع توجهات خططها المستقبلية مع برنامج التحول الاقتصادي ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم يوم الخميس الماضي 22/1/1439هـ الموافق 12/10/2017م في قاعة الندوات بمقر الغرفة الرئيس في مدينة بريدة بحضور الأستاذ سليمان بن صالح الحسون  عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة القصيم الذي ادار اللقاء ,مشيرا الى ان اللجنة تمثل جميع رجال الاعمال بمختلف انشطتهم الصناعية و تعمل على الاخذ بمرئياتهم و ملاحظاتهم و بحثها مع الجهات ذات العلاقة لتلافي أي معوقات يمكن ان تؤثر بصورة سلبية في ممارسة نشاطهم الصناعي و التنموي, و الأستاذ  صالح بن عبدالله العريفي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة الصناعية و الأستاذ صالح بن إبراهيم الفلاج عضو مجلس إدارة الغرفة وممثلها في مجلس الغرف السعودية
و كان المهندس الزامل قد أشاد بالمبادرات الوطنية التي كانت منطقة القصيم سباقة في اطلاقها  و التي تصب في مصلحة توطين الصناعة و المهن و تحقيق توجهات الدولة نحو توفير وظائف للشباب السعودي, موضحا ان المملكة تعمل على برنامج كبير جدا يعطينا مؤشر لتوجه خططنا المستقبلية و نوعية المشاريع المطلوب تنفيذها بقيادات  همم و طموحات شابة و بالاستفادة من خبرات و حكمة الكبار, لافتا الى اللجنة الصناعية الوطنية أنجزت استراتيجية برنامج عملها المستقبلي  و تقوم أهدافه على تحفيز النمو  الصناعي و المرجعية الموحدة للصناعة و مواجهة التحديات التي تواجه الصناعيين و سيتم تعميمها على جميع الغرف بعموم مناطق المملكة للأخذ بمرئياتهم و بناء عليه سيتم وضع المعايير اللازمة لقياس الأداء  كيفية تحويل الأفكار الى فرص و برامج عمل, منوها بأهمية ان يون قطاع الاعمال جزءاً من الحل و ليس جزءاً من المشكلة و ان يتحلى عملهم بالذكاء و ليس العناء.
و ناقش اللقاء عددا من المشكلات و المعوقات التي يعاني منها القطاع الصناعي بالمنطقة و التي تمثلت في الاجراءات الخاصة بالتراخيص البلدية و الأراضي اللازمة لممارسة  النشاط الصناعي و اشتراطات هيئة المدن الصناعية, بالإضافة الى وجود فجوة بن الجهات المشرعة و المنفذة للأنظمة و المنافسة غير العادلة و اغراق السوق بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات مما يتعارض مع سياسة حماية  و تشجيع الصناعات المحلية, و اكد اللقاء على أهمية تشكيل فريق قانوني استشاري يتولى مهمة الدفاع عن مصالح الصناعيين و الاخذ بمرئيات القطاع قبل صدور القرارات لكونه الجهة التي سيلقى على عاتقها تنفيذه و تحمل تبعاته.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>