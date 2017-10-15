تيلرسون: الاتفاق مع إيران مستمر حتى.. تعديله

قال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون في لقاء مع قناة سي إن إن الأمريكية اليوم الأحد، إنه يعتقد أنه من الأفضل “العمل بالاتفاق النووي كما هو، قبل العمل على تعديله، ولكن ليس إلغاؤه”.

وأضاف الوزير الأمريكي إن ذلك لا يعني تغييراً في الموقف من إيران، مشدداً على أن “الوقت حان فعلاً للتعامل بجدية مع مجموعة هائلة من التهديدات التي تُمثلها إيران اليوم”، في ظل خرق إيران الثابت للاتفاق النووي.

وبسؤاله عن التوتر مع كوريا الشمالية، قال الوزير إن الرئيس الأمريكي لم يُلغ العمل الدبلوماسي، وأنه على العكس من ذلك يعتقد بقوة أنه لابد “من بذل كل الجهود الممكنة على الصعيد الدبلوماسي، حتى آخر لحظة، تسبق تفجير أول قنبلة” نووية.