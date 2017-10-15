أمير حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة يرأس اجتماع مجلس مرصد حائل الحضري

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز امير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس مجلس المرصد الحضري لمدينة حائل يوم الثلاثاء 27/ 1/ 1439 هـ بصالة الاجتماعات الرئيسية بإمارة المنطقة الاجتماع الأول لمجلس المرصد ، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله ال سعود مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل الرئيس التنفيذي للمرصد الحضري بحائل وبمشاركة مسئولي المرصد الحضري الوطني بوزارة الشؤون البلدية والقروية وممثلي أربع وعشرين إدارة وهيئة حكومية بالمنطقة أعضاء المجلس.

وسيناقش الاجتماع قضايا التنمية الحضرية بحائل ويطلع على المؤشرات التي طرحها المرصد في ورش العمل والإجتماعات السابقة و التي تعكس العديد من الموضوعات الحضرية في دورة بداية عمل المرصد، كما يناقش المرصد الخطط المستقبلية لعمل المرصد الحضري بحائل .

الجدير بالذكر ان الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل نظمت من خلال المرصد الحضري خلال السنتين الماضيتين سلسلة من ورش العمل التنسيقية نوقشت من خلالها العديد من الموضوعات التنظيمية لمهام المرصد الحضري في العديد من المحاور الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والبيئية , شارك فيها جميع مسئولي الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين بالشأن التنموي بالمنطقة, وقدمها خبراء مختصين في مواضيع التنمية الحضرية من خلال ورش عمل متعددة ومتخصصة مع شركاء التنمية بالمنطقة ، كما عقدت عدة اجتماعات موسعة للجنة التنفيذية للمرصد .