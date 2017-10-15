26 فرصة تطوعية متاحة في جمعية أسرة ببريدة

اعتمد مدير عام الجمعية الدكتور محمد السيف الفرص التطوعية التي سيتم طرحها لأفراد المجتمع الراغبين بالتطوع في المجالات التي تعمل عليها الجمعية في خدمة المجتمع، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 برفع عدد المتطوعين من 11 ألف متطوع إلى مليوني متطوع.

وذكر الدكتور السيف أن الجمعية كانت تتيح في الفترات الماضية الفرص للمتطوعين بالعمل في الوحدات التي تخدم المجتمع، لكن هدف الرؤية بالوصول بالمتطوعين لمليوني متطوع، ولوجود رغبة من كثير من أفراد المجتمع بالتطوع، تم استحداث إدارة خاصة بالعمل التطوعي بالجمعية، دورها يقوم على ايصال الراغبين بالتطوع بالواحدات التي لديها احتياج لمهام ترغب بشغلها بمتطوعين.

وذكر الدكتور السيف أن الدفعة الأولى من الفرص التطوعية تضمنت 26 فرصة تطوعية ينتظر أن تشغل بقرابة 100 متطوع خلال العام الحالي، منوها أن بعض الفرص التطوعية يتاح التسجيل عليها لأكثر من شخص حسب طبيعة المهمة.

الجدير بالذكر أنه يمكن للراغبين بالتسجيل بالفرص ومشاركة الجمعية رسالتها في خدمة المجتمع التسجيل من خلال الرابط التالي، بعد استعراض الفرص المطروحة أدناه.

الرابط التسجيل في الفرص التطوعية : https://goo.gl/K9ibie