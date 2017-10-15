محافظ عيون الجواء يدشن حملة إستزراع 500 شتلة

دشن محافظ عيون الجوا محمد بن عثمان العساف المرحلة الأولى للمشاركة في حملة أرض القصيم خضراء والتي أطلقها في وقت سابق سمو أمير منطقة القصيم . حيث جهزت البلدية عدد من المواقع لتنفيذ الحملة وإستزراع 500 شتلة بمدخل المحافظة كمرحلة أولى ، حيث قام العساف وبمشاركة رئيس البلدية المهندس ومدير فرع الزراعة وأعضاء لجنة الشباب وعدد من طلاب المدارس بعملية غرس الشتلات ، وأكد العساف أن الحملة مستمرة لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة ولنساهم في إيجاد بيئة صحية ولتكون بمشيئة الله أرض القصيم خضراء بتظافر وتكاتف الجهود بين الجميع ، وبين أن تنفيذ الحملة يستهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز ثقافة التشجير لدى أفراد المجتمع ، كما بين العساف أن الحملة في مرحلتها الثانية ستنفذ في أحد المتنزهات البرية وستكون الشتلات مناسبة للبيئة وطبيعة الأرض وذات عوائد إيجابية وبيئية ولا تستنزف كميات كبيرة من المياة وأوضح أنه جاري العمل مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة لتحديد الشتلات والأشجار المستخدمة في عملية الإستزراع في المرحلة الثانية.