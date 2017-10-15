وزير الخارجية يستقبل سفير ألمانيا الاتحادية لدى المملكة

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر فالتر هالر.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل.