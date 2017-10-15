 وزير الخارجية يستقبل سفير ألمانيا الاتحادية لدى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية يستقبل سفير ألمانيا الاتحادية لدى المملكة محافظ عيون الجواء يدشن حملة إستزراع 500 شتلة 26 فرصة تطوعية متاحة في جمعية أسرة ببريدة أمير حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة يرأس اجتماع مجلس مرصد حائل الحضري الخدمة المدنية تدعو (1394) متقدماً على الوظائف الإدارية (رجال) لمطابقة بياناتهم النهائية وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير التعليم يفتتح ورشة الاعتماد المدرسي تحت شعار ( الأطر النظرية .. أفضل الممارسات ) تيلرسون: الاتفاق مع إيران مستمر حتى.. تعديله رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية يلتقي صنّاع القصيم مستشفى بريدة المركزي يبدأ في إجراء عمليات تصحيح الحول أمير القصيم: جمعية الإسكان أوجدت لخدمة المحتاج وهي رافداً خيرياً إيجابياً للمنطقة ورشة عمل ادارة المخاطر وسلامة المرضي

وزير الخارجية يستقبل سفير ألمانيا الاتحادية لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل سفير ألمانيا الاتحادية لدى المملكة
المناطق ـ الرياض

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر فالتر هالر.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>