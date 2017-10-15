سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: نتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي “في الوقت الحالي”

قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي اليوم الأحد، إن واشنطن تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، مضيفة أن إدارة ترامب تريد التوصل لرد “مناسب” لتصرفات طهران على المسرح العالمي.

وأضافت: “أعتقد أنه في الوقت الحالي سترون أننا باقون في الاتفاق، لأننا نأمل أن نحسن الأوضاع وهذا هو الهدف”، مشيرة إلى القلق إزاء اختبارات إيران لصواريخ باليستية ومبيعاتها للأسلحة ودعمها للإرهاب.

وأوضحت هيلي لقناة “إن.بي.سي” أن السبب في أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الاتفاق النووي مع إيران هو تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي، “وما نقوله الآن فيما يتعلق بإيران هو لا تسمحوا لها بأن تكون كوريا الشمالية المقبلة”.