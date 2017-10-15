 سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: نتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي “في الوقت الحالي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: نتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي “في الوقت الحالي” وزير الخارجية يستقبل سفير ألمانيا الاتحادية لدى المملكة محافظ عيون الجواء يدشن حملة إستزراع 500 شتلة 26 فرصة تطوعية متاحة في جمعية أسرة ببريدة أمير حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة يرأس اجتماع مجلس مرصد حائل الحضري الخدمة المدنية تدعو (1394) متقدماً على الوظائف الإدارية (رجال) لمطابقة بياناتهم النهائية وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير التعليم يفتتح ورشة الاعتماد المدرسي تحت شعار ( الأطر النظرية .. أفضل الممارسات ) تيلرسون: الاتفاق مع إيران مستمر حتى.. تعديله رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية يلتقي صنّاع القصيم مستشفى بريدة المركزي يبدأ في إجراء عمليات تصحيح الحول أمير القصيم: جمعية الإسكان أوجدت لخدمة المحتاج وهي رافداً خيرياً إيجابياً للمنطقة

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: نتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي “في الوقت الحالي”

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: نتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي “في الوقت الحالي”
المناطق - وكالات

قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي اليوم الأحد، إن واشنطن تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، مضيفة أن إدارة ترامب تريد التوصل لرد “مناسب” لتصرفات طهران على المسرح العالمي.

وأضافت: “أعتقد أنه في الوقت الحالي سترون أننا باقون في الاتفاق، لأننا نأمل أن نحسن الأوضاع وهذا هو الهدف”، مشيرة إلى القلق إزاء اختبارات إيران لصواريخ باليستية ومبيعاتها للأسلحة ودعمها للإرهاب.

وأوضحت هيلي لقناة “إن.بي.سي” أن السبب في أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الاتفاق النووي مع إيران هو تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي، “وما نقوله الآن فيما يتعلق بإيران هو لا تسمحوا لها بأن تكون كوريا الشمالية المقبلة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>