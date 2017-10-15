 معالي الرئيس العام يستقبل معالي مدير جامعة طيبة ويؤكد على تفعيل مذكرة التعاون بين الرئاسة والجامعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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معالي الرئيس العام يستقبل معالي مدير جامعة طيبة ويؤكد على تفعيل مذكرة التعاون بين الرئاسة والجامعة

معالي الرئيس العام يستقبل معالي مدير جامعة طيبة ويؤكد على تفعيل مذكرة التعاون بين الرئاسة والجامعة
المناطق - المدينة المنورة

استقبل معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مكتبه اليوم بالوكالة مدير جامعة طيبة معالي الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني والوفد المرافق له ، بحضور المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام رئيس اللجنة الفنية والخدمية بالوكالة .
وجرى خلال اللقاء تفعيل مذكرة تعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجامعة لما يحقق الصالح العام في تطوير منظومة الوقف العلمي ودعم البرامج التعليمية والبحثية بجامعة طيبة وخدمة المدينة المنورة والمسجد النبوي وربط التعليم بالصناعة والمعرفة .
ومن جانبه رحب معالي الرئيس العام بمدير جامعة طيبة والوفد المرافق له مؤكدا على استعدادات الرئاسة لكل ما يخدم العملية التعليمية ودعم البحوث العلمية التي تساهم بشكل مباشر في خدمة التعليم وتطويره في المنطقة بوجه الخصوص  وفي العالم الإسلامي على وجه الإطلاق .
وبيّن معالي مدير الجامعة أنّ هذا التعاون يسهم في تعزيز ودعم البرامج التعليمية والبحثية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، مضيفاً أنّ هذه الخطوات تعد من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030م ، وإنشاء شراكات حقيقية مع المؤسسات الحكومية والخاصة, ومنظمات المجتمع المحلي.

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