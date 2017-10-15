مذكرة تفاهم بين التعليم وسابك لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار للطلاب والطالبات

وقع وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ورئيس مجلس إدارة سابك الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق أحد محاور “رؤية السعودية 2030م” المتعلقة بإيجاد اقتصاد مزدهر وفرص مثمرة .

وتوفر المذكرة فرصاً مثمرة للطلاب والطالبات تتناسب مع تطلعاتهم ورغباتهم من خلال تنمية مهارتهم وإمكانياتهم لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل العالمي، وتعزز ثقافة الإبداع الابتكار، وذلك بتنفيذ مبادرة “حاضنات ابتكار تجريبية” لرعاية المواهب لدى الطلاب والطالبات، وتوفير بيئة محفزة لهم، كما تسعى إلى تنفيذ برامج تدريبية في أكاديمية “سابك” تستهدف قيادات الوزارة .

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في وقت تنظم فيه “سابك” منتداها للموارد البشرية خلال الفترة 15 -17 أكتوبر 2017م، في مركزها العالمي بمدينة الرياض، الذي شهد مشاركة نخبة من المختصين في الموارد البشرية.