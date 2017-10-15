رئيس هيئة الرياضة يعفي أمين نادي النصر ويحل مجلس إدارة نادي الشباب

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ حل مجلس إدارة نادي الشباب بناء على ما صدر منه من تجاوزات إعلامية وإدارية تتعارض مع مسيرة النادي وأهدافه وتخالف التعليمات والتعاميم وذلك وفقا للمادة 36 من اللائحة الأساسية للأندية، وتكليف طلال آل الشيخ رئيساً للنادي.

كما قرر إعفاء أمين عام نادي النصر سلمان القريني من منصبه بسبب ما تم رصده عليه من تجاوزات تجاه المؤسسة الرياضية وفقاً للمادة ٩٥ من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.