 بالفيديو..حارس مرمى إندونيسي يلقى حتفه في الملعب خلال المباراة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو..حارس مرمى إندونيسي يلقى حتفه في الملعب خلال المباراة

بالفيديو..حارس مرمى إندونيسي يلقى حتفه في الملعب خلال المباراة
المناطق - الرياض

توفي تشوايريل هودا، حارس مرمى فريق بيرسيلا، خلال مباراة ضد بادانج في الدوري الإندونيسي المحلي داخل الملعب، بعد تعرضه لتدخل عنيف من زميله في الفريق.

وخلال المباراة وبالتحديد في الدقيقة 45، تعرض الحارس البالغ من العمر 38 عاما، لتدخل عنيف مع زميله في الفريق رامون رودريجوز، فارق على أثره الحياة.

وحاول رامون رودريجوز إخراج الكرة لكنه اصطدم بالحارس، الذي تعرض لكسر في الرأس والركبة، ليتم نقله للمستشفى، ولكنه فارق الحياة بعد ساعة من الحادث.

يذكر أن تشوايريل هودا المولود عام 1979 يحمي عرين فريق بيرسيلا منذ عام 1999 حتى الآن، وهو أمر نادر الحدوث في الدوري الإندونيسي.

ونعى النادي الإندونيسي لاعبه واصفا إياه بالأسطورة.

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