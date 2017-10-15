 مقتل جنرال من الحرس الثوري الإيراني في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مقتل جنرال من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

مقتل جنرال من الحرس الثوري الإيراني في سوريا
المناطق - وكالات

قال الحرس الثوري الإيراني إن اللواء عبد الله خسروي، قائد كتيبة “فاتحين”، قتل في سوريا، وذلك في المعارك الدائرة هناك.

ونعت وكالة أنباء تابعة للحرس الثوري، خسروي وذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية أن “عبدالله خسروي” من مدينة آراك مركز المحافظة المركزية، كان يتولى قيادة كتيبة “الفاتحين” في الدفاع عن المراقد في سوريا.

يذكر أنه، وفي شهر آب/أغسطس الماضي وحده، لقي أكثر من 5 قياديين في الحرس الثوري حتفهم في سوريا، وكان من أبرزهم اللواء مصطفى خوش محمدي، الذي لقي مصرعه في قصف أمريكي قرب الحدود السورية العراقية، والقيادي محمد تاج والعقيد مرتضى حسين بور شلماني.

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