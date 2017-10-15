 مدني أبها يباشر حريق بجبل قرية شعف آل ويمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
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مدني أبها يباشر حريق بجبل قرية شعف آل ويمن

مدني أبها يباشر حريق بجبل قرية شعف آل ويمن
المناطق _ أبها
 باشر مدني أبها مساء اليوم الاحد ١٤٣٩/١/٢٥
بلاغا عن نشوب حريق في أشجار وشجيرات وأعشاب  بجبل بقرية بشعف آل ويمن طريق نهران بابها بمساحة تقدر 500m ×500m في مواقع متفاوته وقد باشرت  فرق الدفاع المدني أعمال مكافحة واحتواء الحريق ومنع انتشاره للمنازل المجاورة ولا تزال فرق الدفاع المدني ودوريات السلامة متمركزه بالموقع حتى  اللحظة لمتابعة الموقف في ظل الرياح الشديدة والأعشاب اليابسة التي ساهمت في اتساع رقعة ومساحة الحريق
فيما لم يصاحب الحادث اي اصابات او اشكاليات ولله الحمد
ولا تزال إجراءات التحقيق جارية لمعرفة أسباب وملابسات وقوع الحريق
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي

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