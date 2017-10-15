 حساب ضريبة القيمة المضافة يوضح بتغريدة له لن يتم تحصيل ضريبة على الخدمات الحكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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حساب ضريبة القيمة المضافة يوضح بتغريدة له لن يتم تحصيل ضريبة على الخدمات الحكومية

حساب ضريبة القيمة المضافة يوضح بتغريدة له لن يتم تحصيل ضريبة على الخدمات الحكومية
المناطق _ الرياض

قال الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد (15 أكتوبر 2017) إنه “‏لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الحكومية”.

وأكد الحساب، أنه ‏لن يتم كذلك تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية.

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