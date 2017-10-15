حساب ضريبة القيمة المضافة يوضح بتغريدة له لن يتم تحصيل ضريبة على الخدمات الحكومية

قال الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد (15 أكتوبر 2017) إنه “‏لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الحكومية”.

وأكد الحساب، أنه ‏لن يتم كذلك تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية.