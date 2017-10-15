هيئة كبار العلماء توضح موقفها من داعش والقاعدة والإخوان

أكدت هيئة كبار العلماء اليوم أنه “يستحق من شارك في عمل إرهابي، أو تستر، أو حرض، أو موَّل، أو بغير ذلك من وسائل الدعم، العقوبة الزاجرة الرادعة”، مبينة أن الإرهاب “جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس، والممتلكات الخاصة والعامة”.

وأضافت: “داعش والقاعدة والإخوان امتطوا الإسلام لآرائهم وأهوائهم وخداع الناس، ومن يدعو شبابنا إلى الانتظام معهم؛ فقد أخطأ وضل سواء السبيل”.

وأوضحت أن “البعض يعتقد أن خلافنا مع الإخوان في مسائل محددة ومعدودة، وهذا ليس بصحيح؛ فالخلاف معهم في المنهج قبل أن يكون في المسائل”.