 هيئة كبار العلماء توضح موقفها من داعش والقاعدة والإخوان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هيئة كبار العلماء توضح موقفها من داعش والقاعدة والإخوان

هيئة كبار العلماء توضح موقفها من داعش والقاعدة والإخوان
المناطق _ الرياض

أكدت هيئة كبار العلماء اليوم أنه “يستحق من شارك في عمل إرهابي، أو تستر، أو حرض، أو موَّل، أو بغير ذلك من وسائل الدعم، العقوبة الزاجرة الرادعة”، مبينة أن الإرهاب “جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس، والممتلكات الخاصة والعامة”.
وأضافت: “داعش والقاعدة والإخوان امتطوا الإسلام لآرائهم وأهوائهم وخداع الناس، ومن يدعو شبابنا إلى الانتظام معهم؛ فقد أخطأ وضل سواء السبيل”.
وأوضحت أن “البعض يعتقد أن خلافنا مع الإخوان في مسائل محددة ومعدودة، وهذا ليس بصحيح؛ فالخلاف معهم في المنهج قبل أن يكون في المسائل”.

 

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