المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 29 )

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ( 29 ) يوم الأحد الموافق 25 / 1 /1439هـ برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وقد ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة حيالها ومنها :
أولاً :
– إقرار ما تم مناقشته في ورشة العمل بتاريخ 15/1/1439هـ:
أ- دوار الكهرباء ب- سما أبها ج- جسر لبنان د- جسر المنهل هـ- طريق المائة و- الطريق الرابط بين الحزام والستين ز- النفق الذي يخترق الطريق الدائري جوار أبها مول
– مدخل مدينة سلطان من طريق الملك فهد المحاذي لطريق المحالة.
– دور اللجان في مخاطبة الأمانة بخصوص المواد ٩،١٠،١١،١٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية.
– إيجاد البدائل المناسبة لطرق الاستثمار، وإقرار ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الأخير من توصيات .
– مناقشة محضر اجتماع لجنة الخدمات الخامس والتوصيات المدرجة بمحاور اللقاء .
– خطابات اللجان للأمانة
– الوقوف على مشروع الأولويات لتحسين الطرق والوصلات الترابية ثم سفلتتها من الوفورات في مربه العليا والسفلى .
– مناقشة الدعم المالي للأمانة
ثانياً : خطاب المواطن / خالد بن مساعد لرئيس المجلس
أولاً :
– إقرار ما تم مناقشته في ورشة العمل بتاريخ 15/1/1439هـ:
أ- دوار الكهرباء ب- سما أبها ج- جسر لبنان د- جسر المنهل هـ- طريق المائة و- الطريق الرابط بين الحزام والستين ز- النفق الذي يخترق الطريق الدائري جوار أبها مول
– مدخل مدينة سلطان من طريق الملك فهد المحاذي لطريق المحالة.
– دور اللجان في مخاطبة الأمانة بخصوص المواد ٩،١٠،١١،١٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية.
– إيجاد البدائل المناسبة لطرق الاستثمار، وإقرار ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الأخير من توصيات .
– مناقشة محضر اجتماع لجنة الخدمات الخامس والتوصيات المدرجة بمحاور اللقاء .
– خطابات اللجان للأمانة
– الوقوف على مشروع الأولويات لتحسين الطرق والوصلات الترابية ثم سفلتتها من الوفورات في مربه العليا والسفلى .
– مناقشة الدعم المالي للأمانة
ثانياً : خطاب المواطن / خالد بن مساعد لرئيس المجلس
ثالثا : مبادرات بيئية
رابعا : إجابات الأمانة فيما يخص عدد من المواطنين.
– كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها على المجلس للتوجيه حيالها
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