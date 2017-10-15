المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 29 )

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ( 29 ) يوم الأحد الموافق 25 / 1 /1439هـ برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وقد ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة حيالها ومنها :أولاً :– إقرار ما تم مناقشته في ورشة العمل بتاريخ 15/1/1439هـ:أ- دوار الكهرباء ب- سما أبها ج- جسر لبنان د- جسر المنهل هـ- طريق المائة و- الطريق الرابط بين الحزام والستين ز- النفق الذي يخترق الطريق الدائري جوار أبها مول– مدخل مدينة سلطان من طريق الملك فهد المحاذي لطريق المحالة.– دور اللجان في مخاطبة الأمانة بخصوص المواد ٩،١٠،١١،١٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية.– إيجاد البدائل المناسبة لطرق الاستثمار، وإقرار ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الأخير من توصيات .– مناقشة محضر اجتماع لجنة الخدمات الخامس والتوصيات المدرجة بمحاور اللقاء .– خطابات اللجان للأمانة– الوقوف على مشروع الأولويات لتحسين الطرق والوصلات الترابية ثم سفلتتها من الوفورات في مربه العليا والسفلى .– مناقشة الدعم المالي للأمانة

ثانياً : خطاب المواطن / خالد بن مساعد لرئيس المجلس

ثالثا : مبادرات بيئية

رابعا : إجابات الأمانة فيما يخص عدد من المواطنين.

– كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها على المجلس للتوجيه حيالها