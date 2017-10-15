 المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 29 ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 29 )

المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 29 )
المناطق _ أبها
عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ( 29 ) يوم الأحد الموافق 25 / 1 /1439هـ برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وقد ناقش  المواضيع المدرجة على جدول الأعمال  واتخذ القرارات اللازمة حيالها ومنها :
أولاً :
– إقرار ما تم مناقشته في ورشة العمل بتاريخ 15/1/1439هـ:
أ- دوار الكهرباء  ب- سما أبها  ج- جسر لبنان  د- جسر المنهل  هـ- طريق المائة  و- الطريق الرابط بين الحزام والستين  ز- النفق الذي يخترق الطريق الدائري جوار أبها مول
– مدخل مدينة سلطان من طريق الملك فهد المحاذي لطريق المحالة.
– دور اللجان في مخاطبة الأمانة بخصوص المواد ٩،١٠،١١،١٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية.
– إيجاد البدائل المناسبة لطرق الاستثمار، وإقرار ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الأخير من توصيات .
– مناقشة محضر اجتماع لجنة الخدمات الخامس والتوصيات المدرجة بمحاور اللقاء .
– خطابات اللجان للأمانة
– الوقوف على مشروع الأولويات لتحسين الطرق والوصلات الترابية ثم سفلتتها من الوفورات في مربه العليا والسفلى .
– مناقشة الدعم المالي للأمانة

ثانياً : خطاب المواطن / خالد بن مساعد لرئيس المجلس
ثالثا : مبادرات بيئية
رابعا : إجابات الأمانة فيما يخص عدد من المواطنين.
– كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها على المجلس للتوجيه حيالها

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