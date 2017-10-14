 ماس كهرباء في غلاية زيت بمدرسة العصداء للبنات في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ماس كهرباء في غلاية زيت بمدرسة العصداء للبنات في الباحة

ماس كهرباء في غلاية زيت بمدرسة العصداء للبنات في الباحة
المناطق _ الباحة

أخلت قائدة مدرسة العصداء الابتدائية والمتوسطة بمحافظة بني حسن في الباحة 236 طالبة بسبب ماس كهربائي في الأسلاك الموصلة لغلاية الزيت في المقصف المدرسي.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد الزهراني أنه ورد بلاغ من الدفاع المدني لغرفة العمليات (997) عن وجود حريق بمدرسة العصداء للبنات بمحافظة بني حسن، و تم توجيه فرقتين إسعافيتين بمرافقة القائد الميداني للموقع، وتم طلب الشئون الصحية بفرقة إسعافية، وبعد التواجد بالموقع أتضح وجود خمس حالات تم استلامها من الدفاع المدني وتم التعامل معها إسعافيًا بالموقع وكانت بين الاختناق والخوف والهلع، و تم علاج ثلاث حالات في الموقع ما بين خوف وهلع واختناق و لم تستدعي النقل فيما تم نقل حالتين للمركز الصحي ببني حسن.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الباحة محمد هضبان بأن ما حدث في المدرسة هو ماس كهربائي في الأسلاك الموصلة لغلاية الزيت في المقصف المدرسي ونتج عنه انبعاث دخان خفيف، حيث تم إخلاء الطالبات فورا لفناء المدرسة للحفاظ على سلامتهن.

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