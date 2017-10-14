محافظ تيماء يزور العنزي مصاب الحد الجنوبي

قام سعادة محافظ تيماء الاستاذ – سعد بن نايف السديري هذا اليوم بزيارة والأطمئنان على مصاب الحد الجنوبي أحد أبطال الوطن بمحافظة تيماء – جايز قاسم العنزي بمنزله والاطمئنان على صحتة ونقل محافظ تيماء تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو امير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز وأكد فخر واعتزاز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير المنطقة بما قدمه ويقدمه زملائه المرابطين في الحد الجنوبي الذين يقفون بالمرصاد لكل معتدي وحاقد من جانبة عبر العنزي شكره لمحافظ تيماء على زيارته والاطمئنان على صحته والتي ليست مستغربه منه