 ليوناردو يقود النصر لكسب نقاط التعاون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ليوناردو يقود النصر لكسب نقاط التعاون محافظ تيماء يزور العنزي مصاب الحد الجنوبي الفيفا يدعو سامي الجابر لحضور احتفالها السنوي ماس كهرباء في غلاية زيت بمدرسة العصداء للبنات في الباحة وزراء في الحكومة اليمنية :غوتيريش وراء التخبط المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 29 ) مقتل 24 إرهابيا واستشهاد 6 أبطال من القوات المسلحة بشمال سيناء هيئة كبار العلماء توضح موقفها من داعش والقاعدة والإخوان حساب ضريبة القيمة المضافة يوضح بتغريدة له لن يتم تحصيل ضريبة على الخدمات الحكومية مدني أبها يباشر حريق بجبل قرية شعف آل ويمن مقتل جنرال من الحرس الثوري الإيراني في سوريا المملكة تدين التفجيرين اللذين وقعا في قلب العاصمة الصومالية

ليوناردو يقود النصر لكسب نقاط التعاون

ليوناردو يقود النصر لكسب نقاط التعاون
المناطق- الرياض

استطاع البرازيلي ليوناردو المحترف في صفوف النصر من قيادة فريقه العاصمي لكسب ثلاثة نقاط من ضيفه التعاون، بعد أن سجل هدفي فريقه مساء اليوم الأحد، في لقاء أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم ليوناردو للنصر عند الدقيقة، قبل أن يعدل الحاج كامارا النتجية لصالح التعاون عند الدقيقة 42، ليعود البرازيلي من جديد ويضيف الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 51، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة 2/1.

ورفع النصر رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة 12 في المركز الخامس، فيما جمدت الخسارة رصيد التعاون عند النقطة الخامسة في المركز العاشر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>