المؤتمر الثاني لطب الطوارئ في تخصصي جدة

ينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث مؤسسة عامة – جدة مؤتمر طب الطوارئ للبحر الأحمر الثاني للعام 2017 م في الفترة من 16-18 اكتوبر الجاري بفندق انتر كونتنتال جدة ويأتي امتداداً للمؤتمرات التعليمية الدورية التي ينظمها قسم طب الطوارئ في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث فرع جدة، وتهدف هذه النشاطات العلمية لإطلاع الممارسين الصحيين على كل ما هو جديد في تخصص طب الطوارئ ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية في هذا المجال المهم والذي يتزايد الطلب عليه بشكل مضطرد.

علماً أنه تم اختيار مجالاً متخصصاً عن (أمراض تسمم الدم والصدمة الخمجية) وضرورة توعية المجتمع الطبي لمخاطرها على حياة الإنسان وكيفية تلافيها والقضاء عليها، انطلاقاً من قوله تعالى: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”. وقد تم الاستفادة من خبرات أطباء المستشفى الاستشاريين بالإضافة لخبراء من داخل المملكة وخارجها لبيان حجم مخاطر أمراض تسمم الدم في الوطن وفي العالم وكيفية مواجهة هذا التحدي عن طريق تكاتف الجهود المحلية والعالمية. ولزيادة اثراء المؤتمر للخروج بأفضل التوصيات وتبادل الخبرات، فقد تم تنظيم ورشات عمل للتدريب على طريقة إجراء البحوث العلمية، وطرق استعمال جهاز تصوير الأمواج فوق الصوتية في مجال طب الطوارئ، بالإضافة لورشة عمل لحفظ وحماية مجرى الهواء والتنبيب للحالات الحرجة. وتم التخطيط لعمل مسابقات تدريبية ممتعة للأطباء المتدربين في الإختصاص لبث روح التنافس التعليمي بينهم.

وفي هذا العدد أكد الدكتور موفق بشير رئيس قسم الطوارئ بتخصصي جدة أن المؤتمر حظي بمشاركة ودعم وزارة الصحة وكذلك بعض الجمعيات المحلية والخليجية والدولية في طب الطوارئ والتي نأمل ان تعود بالمنفعة العلمية المرجوة على المشاركيين لتقديم أفضل الخدمات الطبية الطارئة للمرضى بإذن الله، والمستشفى وكافة قطاعاتها الطبية والفنية ترحب بالضيوف الكرام وتتمنى لهم حسن الإقامة في مدينة جدة.