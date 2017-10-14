آل شويل يتفقد الخدمات الصحية بمحايل عسير

استقبل محافظ محايل محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي صباح اليوم بمكتبه بمحافظة محايل الدكتور يحيى شويل المساعد للخدمات العلاجية بصحة عسير والذي يتفقد سير العمل بالقطاع الصحي في محافظة محايل واستعرض معه سير العمل الصحي بالقطاع الصحي بمحافظة محايل ومناقشة الاحتياجات الصحية والتطلعات المستقبلية للمشاريع الصحية بحضور مدير قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري.

وبنهاية اللقاء نقل سعادة الدكتور يحيى شويل تحيات سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان لسعادة محافظ محايل ومثمناً جهوده في دعم القطاع الصحي.

من جانبه اثنى المتحمي على الشراكات المجتمعية التي نفذت بقطاع محايل الصحي حيث سيكون لها الأثر الإيجابي تقديم الخدمات الصحية للمحافظة والمحافظات والمراكز المجاورة لها .

عقب ذلك ترأس المساعد العلاجي الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للعام هـ١٤٣٩ للقطاع الصحي ومناقشة جدول الأعمال بعد ذلك اطلع على سير العمل بالأقسام الفنية الطوارئ والأشعة والمختبر والعناية المركزة واختتم زيارته بالوقوف على مشروع وحدة القلب وكذلك مشروع الطب الشرعي .