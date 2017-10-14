 وزير الخارجية يقدم العزاء لذوي الشهيد الملازم عبدالله بن مهدي آل فاران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يقدم العزاء لذوي الشهيد الملازم عبدالله بن مهدي آل فاران

وزير الخارجية يقدم العزاء لذوي الشهيد الملازم عبدالله بن مهدي آل فاران
المناطق _ واس

قام معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بتقديم العزاء والمواساة إلى الوزير المفوض في وزارة الخارجية مهدي بن فهد آل فاران الدوسري، في استشهاد ابنه الملازم عبدالله بن مهدي آل فاران الدوسري، الذي استشهد في الحد الجنوبي.
وقدم معاليه تعازيه لوالد وذوي الشهيد سائلاً المولى بأن يتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

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