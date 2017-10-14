 تنمية الموارد البشرية بجامعة جاران تستضيف أربع دورات لموظفي القطاعات الحكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تنمية الموارد البشرية بجامعة جاران تستضيف أربع دورات لموظفي القطاعات الحكومية

تنمية الموارد البشرية بجامعة جاران تستضيف أربع دورات لموظفي القطاعات الحكومية
المناطق _ أمل بهكلي

أكملت إدارة تنمية الموارد البشرية بالجامعة استعداداتها للإشراف خلال هذا الأسبوع على تنفيذ أربع دورات موجهة لموظفي القطاعات الحكومية المختلفة (ذكور) من قبل معهد الإدارة العامة في رحاب الجامعة.

وتعكف تنمية الموارد البشرية حالياً على إعادة بلورة خطتها الإستراتيجية بما يحقق أهداف الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ و برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ المصاحب لها وبما يعكس ميدانياً إستراتيجية الجامعة فيما يخص الاستثمار في الرأسمال البشري.

صرح بذلك المشرف العام على تنمية الموارد البشرية بالجامعة الدكتور سنوي بن مريع آل شراحيل الذي كلّف مع مطلع هذا العام الأكاديمي مؤكداً سعيه الحثيث و فريق العمل بإدارته من الجنسين نحو جعل درة الجامعات مرجعاً منافساً في هذا الصدد.

وأوضح الدكتور سنوي بأن التسهيلات التدريبية التي تقدمها الجامعة وفق أهدافها الاجتماعية التنموية تاتي متوافقة مع تنمية الجانب البشري بالمنطقة وتحقيقاً لتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، منوهاً بدور – وكيل الجامعة للجودة و التطوير الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الكاملي- المباشر لتذليل كافة العقبات لتحقيق هذا البعد الاستراتيجي الحيوي للجامعة.

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